Alberto Isla, el primer novio de Isa Pantoja, vuelve a casarse por la Iglesia y reabre el debate sobre la nulidad eclesiástica

Alberto Isla, el primer novio conocido de Isa Pantoja y padre de su hijo mayor, ha vuelto a pasar por el altar. Y no lo ha hecho de cualquier manera. El ex yerno de Isabel Pantoja se ha casado por la Iglesia, tal y como ha quedado reflejado en una imagen que ha comenzado a circular en las últimas horas en redes sociales y que no ha tardado en llamar la atención de los seguidores del universo Pantoja.

La noticia ha sorprendido especialmente porque no es la primera vez que Alberto Isla pronuncia el famoso ‘sí, quiero’ ante los ojos de Dios. En 2015, el televisivo se casó con Techi, exnovia de Kiko Rivera y, por tanto, ex cuñada de Isa Pantoja. Una relación marcada desde el principio por la polémica y que apenas duró unas semanas tras su boda religiosa celebrada en la iglesia de Santo Domingo, en Sanlúcar de Barrameda.

Aquel enlace fue uno de los más comentados de la crónica social del momento, no solo por el entramado sentimental que unía a todos los protagonistas, sino también porque la relación saltó por los aires poco después de darse el ‘sí, quiero’. De hecho, fue el propio Alberto Isla quien reveló tiempo después en el plató de Sálvame Deluxe que había sido Techi quien tomó la decisión definitiva de romper el matrimonio tras una fuerte discusión. Tan solo unos meses después de la ceremonia, ambos firmaban el divorcio civil y ponían fin oficialmente a una historia tan intensa como fugaz.

Sin embargo, aquel trámite no habría sido suficiente para que Alberto Isla pudiera volver a casarse ahora por la Iglesia. Y es que, cuando una pareja contrae matrimonio religioso, el vínculo no solo tiene validez civil, sino también canónica. Es decir, para la Iglesia católica ese matrimonio continúa existiendo aunque haya divorcio civil de por medio, salvo que un tribunal eclesiástico determine lo contrario mediante una nulidad matrimonial.

El trámite que habría solicitado Alberto Isla para volver a casarse por la Iglesia

Cuando dos personas se casan por lo civil, el procedimiento es relativamente sencillo: el matrimonio tiene únicamente validez legal ante el Estado y, tras un divorcio, ambos recuperan automáticamente su estado civil de solteros, pudiendo volver a casarse sin mayores impedimentos.

Pero en el caso de los matrimonios religiosos, la situación cambia. Para poder volver a pasar por el altar ante los ojos de Dios, es necesario obtener la llamada nulidad eclesiástica, un proceso complejo y nada automático mediante el cual la Iglesia determina que ese matrimonio, en realidad, nunca fue válido desde el principio.

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La nulidad no implica «romper» un matrimonio, sino declarar que nunca existió como tal a efectos canónicos. Para concederla, el tribunal eclesiástico debe acreditar alguna causa concreta, como falta de consentimiento real —por ejemplo, casarse bajo presión o por inmadurez—, engaños graves entre los contrayentes, problemas psicológicos importantes, ocultación de circunstancias relevantes o incluso defectos en la propia celebración religiosa.

Es decir, para que Alberto Isla haya podido volver a casarse por la Iglesia, habría tenido que obtener previamente la nulidad matrimonial de su enlace con Techi, un procedimiento que suele prolongarse entre uno y tres años dependiendo de la complejidad del caso y de las pruebas aportadas ante el tribunal eclesiástico correspondiente.