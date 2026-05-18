Carolina Quetglas sustituye a Javier Vich como presidenta de la Comisión de Turismo de CAEB

La Comisión de Turismo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) ha aprobado el relevo en la presidencia, que pasa a Carolina Quetglas en sustitución de Javier Vich, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). Quetglas, presidenta a su vez de la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) de Baleares, es vicepresidenta de CAEB desde el pasado mes de marzo.

El relevo, por motivos de gestión empresarial, se ha refrendado esta mañana en una reunión donde los diferentes sectores turísticos asociados a CAEB han valorado las perspectivas turísticas de cara a la temporada alta ya en ciernes. De forma general, FEHM, AVIBA, CAEB Restauración, ABONE y AFEDECO prevén un ejercicio «similar al de 2025» a pesar de la incertidumbre geopolítica, informa la patronal en un comunicado.

Desde el punto de vista hotelero, Vich ha recordado la temprana apertura hotelera desde febrero y que esperan que la temporada siga alargándose con «crecimientos en valory cifras de ocupación parecidas a las del año pasado».

También ha asegurado que «Baleares se mantiene como un destino sólido frente a otros mercados más afectados por la tensión en Oriente Medio». Tanto las agencias de viaje (AVIBA) como el comercio (AFEDECO) han destacado igualmente la seguridad del archipiélago y estar muy pendientes de las reservas de último minuto por el desvío de turistas de zonas de conflicto.

Por su parte, CAEB Restauración espera un verano idéntico al último ejercicio, aunque hasta la fecha se ha resentido el cliente local. Mientras que ABONE se mantiene «en alerta porque somos el último eslabón de la cadena turística y hemos sufrido un pequeño bajón en el inicio de la temporada».