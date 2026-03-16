La CAEB pide reducir los impuestos de promoción y adquisición de viviendas de precio limitado en Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha presentado una propuesta de enmienda para que se reduzcan los impuestos asociados a la promoción y adquisición de vivienda de precio limitado (VPL) y equipararlas fiscalmente a las viviendas de protección oficial.

Según ha anunciado este lunes la patronal en una nota de prensa, la propuesta plantea una enmienda al Decreto Ley 8/2025 de Aceleración de Proyectos Estratégicos (UAPE) para reducir los costes impositivos que gravan la promoción y adquisición de este tipo de viviendas.

A instancias de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), integrada en la CAEB, se propone al Govern reducir el tipo impositivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que actualmente grava con un 1,5% las operaciones relacionadas con las VPL que deben formalizarse en documento público.

En concreto, la enmienda prevé una bonificación total del impuesto o la aplicación de un tipo de gravamen específico del 0% para el IAJD en operaciones de adquisición de suelo, gestión y construcción de viviendas, así como en la compraventa de viviendas de precio limitado.

Según la patronal, esta medida supondría para el comprador un ahorro de entre 3.000 y 6.000 euros solo en la escritura pública de compraventa de una de estas viviendas.

Asimismo, la CAEB ha planteado que, para que la medida se traduzca en viviendas efectivas, se establezca un plazo máximo de tres años —o de cuatro en el caso de terrenos pendientes de tramitación urbanística— para obtener la licencia de obra de una vivienda de precio limitado y poder aplicar la bonificación o reducción del tipo impositivo.

Del mismo modo, ha solicitado que este tipo de viviendas estén registradas en la Dirección General de Vivienda y cumplan los parámetros oficiales de precio, superficie y límites legales en el momento del devengo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

El presidente de la Comisión de Construcción de la CAEB, Óscar Carreras, ha asegurado que la carga impositiva sobre la vivienda representa un 23% de su coste final para los compradores y ha recordado que la organización ya ha solicitado en varias ocasiones rebajar la presión fiscal sobre las viviendas de precio limitado, empezando por el IVA.

«Con esta enmienda buscamos que Baleares utilice sus competencias para equiparar fiscalmente las viviendas de precio limitado, exclusivas del territorio balear, a las viviendas de protección oficial», ha afirmado Carreras.

«Al mismo tiempo, planteamos un escenario que incentive al promotor privado en Baleares a apostar decididamente por el modelo de vivienda de precio limitado», ha concluido.