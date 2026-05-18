Los profesores de Baleares serán ‘autoridad pública’ a partir del próximo curso escolar

La Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear elaborará un nuevo decreto para reforzar la autoridad de los docentes que, entre otras cuestiones, incorporará un apartado que reconozca y refuerce institucionalmente tanto a los equipos directivos como al profesorado, que pasarán a tener la consideración de autoridad pública.

Así lo ha trasladado el conseller del ramo, Antoni Vera, a los directores de los Institutos de Educación Secundaria (IES), de los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) y de las enseñanzas artísticas (EA) de Mallorca.

Según ha trasladado la Conselleria en nota de prensa, se elaborará un decreto que actualizará el marco normativo vigente -actualmente del año 2010- que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos.

El objetivo es garantizar el derecho a la educación en condiciones adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo personal, reforzar el respeto hacia la función docente, regular los derechos y deberes del alumnado y de las familias, y establecer medidas para favorecer la convivencia, la disciplina y la gestión de los conflictos.

La Conselleria ha considerado que el reconocimiento institucional del profesorado como autoridad pública es «clave» para asegurar un clima de respeto, seguridad y confianza en los centros educativos.

Para la elaboración del nuevo decreto, se creará un grupo de trabajo con expertos y representantes de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el conseller ha resaltado las mejoras en los servicios complementarios, entre ellas la próxima convocatoria de las ayudas de comedor y alimentación para el próximo curso, así como las novedades en el transporte escolar, con la incorporación de nuevas rutas específicas para facilitar el acceso de los alumnos de Formación Profesional a los centros, tanto a los CIFP como a los IES con oferta de FP.

En el ámbito normativo y organizativo, se han avanzado algunos de los cambios que marcarán el próximo curso, como nuevas órdenes de organización de las enseñanzas de Formación Profesional, el despliegue de normativa sobre oferta educativa y admisión o la elaboración de nuevos decretos curriculares.