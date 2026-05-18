Hay tardes de domingo en las que el aire pesa más de la cuenta; esas tardes de escrutinio en las que el silencio de los despachos oficiales se vuelve denso, casi masticable. En las recientes elecciones andaluzas, a más de un estratega de salón se le atragantó el catering de celebración. El Partido Popular ha vuelto a ganar, sí, pero esa sonrisa perenne y funcionarial que exhiben sus barones se ha congelado un poco ante el espejo de la realidad: la mayoría absoluta se ha esfumado como el vaho en un cristal. La cómoda inercia del «centrismo» flotante ha chocado contra el suelo. Los andaluces han dejado un recado nítido que cruza el Mediterráneo en línea recta hasta las costas de Mallorca.

Lo que el sur ha gritado es que la tibieza tiene un límite. Esa política de perfil bajo, diseñada para no molestar a la izquierda y contentar a los editoriales bienpensantes, termina por agotar la paciencia de la España real. Vox ha crecido con paso firme, consolidándose como una fuerza imprescindible, porque representa una verdad sin complejos que se entiende perfectamente en la calle, lejos de las moquetas.

Este veredicto es, con todas las letras, el aviso andaluz. Una advertencia directa de lo que nos espera en Baleares en mayo de 2027. Aquí, en nuestras islas, la fisonomía del hartazgo es idéntica, pero agravada por el drama asfixiante de la vivienda. Mientras el Govern balear se enreda en la geometría variable y el cordón sanitario, los jóvenes de las Islas asisten a la imposibilidad de emanciparse.

Se ha normalizado el delirio: parejas trabajadoras atrapadas en alquileres abusivos o expulsadas de sus barrios natales, mientras la okupación ilegal goza de una desconcertante red de seguridad burocrática y el suelo edificable sigue secuestrado por el dogma ecologista. El ciudadano contempla el mapa y se pregunta de qué sirve cambiar de siglas si las cosas sagradas —el techo, la propiedad, el esfuerzo de una vida— siguen desprotegidas.

Baleares comparte con Andalucía ese cansancio frente a las recetas caducas. Vivimos bajo la amenaza de un nacionalismo lingüístico que expulsa el español de las aulas y una presión migratoria descontrolada que degrada la seguridad de nuestras calles. El votante balear mira hoy a Sevilla y entiende que el cambio real no consiste en gestionar el declive con mejores modales, sino en exigir una alternativa valiente que baje impuestos, libere suelo de una vez por todas y devuelva la seguridad jurídica.

La extrapolación matemática es tozuda: el tiempo de los cheques en blanco para la derecha acomodada ha llegado a su fin. Quien crea que en 2027 bastará con apelar al voto útil para gobernar en solitario desde el Consolat de Mar peca de una ingenuidad temeraria. Los ciudadanos ya no se conforman con sucedáneos.

Andalucía ha demostrado que la única garantía de un rumbo firme pasa por la fortaleza de Vox. Las urnas han desmontado el mito de la invulnerabilidad del PP y han trazado el mapa del futuro inmediato. En Baleares tomamos nota. El camino hacia mayo de 2027 está marcado y la corriente de fondo es imparable: la España real ha despertado y ya no acepta medias tintas.

* David Gil de Paz es portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.