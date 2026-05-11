Los docentes valencianos en huelga perciben un 13,5% más de salario con Llorca que con Ximo Puig

Los sindicatos que han convocado la huelga indefinida de docentes en la educación valenciana, que ha arrancado este lunes, perciben un salario un 13,5% superior con el actual Gobierno valenciano que lo que recibían en 2022, el último año completo con el socialista Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, según los datos ofrecidos tras el último Pleno del Consell por el conseller portavoz, Miguel Barrachina.

Se da la circunstancia de que hasta en cinco ocasiones en los ocho años de gobierno de la izquierda en la Comunidad Valenciana, de 2015 a 2023, los sindicatos de educación valencianos pidieron una subida salarial al Ejecutivo del citado Ximo Puig, que no se la concedió. Pese a ello, tras esas cinco negativas, los sindicatos de docentes no instaron a las movilizaciones, como ahora sí hacen con el Gobierno del PP. Durante todo ese periodo y hasta marzo de 2022, el consejero de Educación valenciano fue Vicent Marzá, de Compromís, que actualmente es eurodiputado.

A las 10:00 horas de este lunes, el seguimiento de la huelga indefinida en la educación valenciana, en su conjunto, ha sido del 23,96% del profesorado. Por provincias, en Alicante, el seguimiento es del 23,74%. En Castellón, del 22,57%. Y, en Valencia, del 25,13%. La movilización ha sido convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el apoyo de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE).

Este lunes, la consellera de Educación valenciana, Carmen Ortí, en declaraciones a la televisión autonómica valenciana, Á Punt, recogidas por EP, ha manifestado que su departamento mantiene abiertos los canales de comunicación con los sindicatos que han convocado la huelga, que es de carácter indefinido. También ha asegurado que su departamento ha diseñado planes para garantizar el funcionamiento de los centros educativos si el conflicto se prolonga.

Además, ha pedido a los sindicatos que tengan la misma «disponibilidad» para hablar con la Consellería que «para ir a otros actos». En este sentido, ha señalado que el coordinador de la acción sindical de STEPV, el sindicato mayoritario, «estuvo tres horas en el congreso del PSPV conversando tranquilamente y le pido que esa misma actitud la traslade hacia el diálogo con la Consellería». Porque, según ha señalado: «Hay mucho en juego».