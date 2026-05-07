El Consell traslada a las familias que la evaluación de 2º de Bachiller «no es negociable» en la huelga

La Generalitat Valenciana ha exigido garantizar la evaluación de los alumnos de 2.º de Bachillerato para seguir negociando con los sindicatos en base a las reivindicaciones presentadas una propuesta que ponga fin a la huelga en Educación antes de su inicio, el próximo lunes. El Gobierno valenciano ha trasladado esto mismo en una carta remitida a las familias de los alumnos este jueves, que está firmada por la consellera de Educación, Carmen Ortí, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La carta de la Generalitat a las familias se ha conocido después de que esta misma mañana el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, se manifestara en la sesión de control en esa misma dirección: la de garantizar la evaluación a los alumnos de segundo de Bachillerato. Y solo 24 horas después de que, tal como ha rcogido OKDIARIO, el propio Pérez llorca advirtiera este miércoles que garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados será una de las condiciones de la Generalitat Valenciana para negociar frente a la inminente huelga de profesores en el territorio.

En la carta remitida a las familias, el Gobierno valenciano muestra su predisposición al diálogo con la finalidad de «llegar a acuerdos». Pero advierte, a la vez que «hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable». Explica el Consell en la misiva de la titular de Educación a las familias que no se trata de que sea «inflexible», sino que la medida se fundamenta en que «gobernar es también proteger a quienes no pueden protegerse solos». Y sentencia que los estudiantes «no pueden ver dificultado su acceso a la Universidad por un conflicto que no han generado». Y añade: «Vosotras, las familias, tampoco».

El pasado 4 de mayo, tal como también publicó OKDIARIO, Carmen Ortí trasladó una propuesta para que todo el profesorado de Segundo de Bachillerato sea considerado servicio mínimo en la huelga indefinida de la educación valenciana, que arrancará el 11 de mayo. El objetivo de esta medida era garantizar el acceso a las Pruebas de Acceso a la Universidad, lo que se conoce como PAU.

En la Comunidad Valenciana, cursan actualmente Segundo de Bachillerato en centros públicos un total de 24.032 alumnos. En concreto, la Consellería de Educación propone que el profesorado que imparte clase en Segundo de Bachillerato cumpla todo su horario lectivo

Entre las propuestas planteadas por la Generalitat a los docentes se encuentra, también, la de destinar 100 millones de euros para mejorar sus retribuciones. Es decir, un incremento de 1.050 euros al año por docente, lo que situaría sus retribuciones por encima de la media española.

En caso de alcanzar un acuerdo, será la primera vez en que el profesorado tenga una subida salarial desde hace 10 años, ya que el Ejecutivo autonómico conformado durante dos legislaturas por PSOE, Compromís y Podemos rechazó hasta en cinco ocasiones mejorar las retribuciones de los maestros valencianos, tal como ha recordado este jueves también en las Cortes Valencianas el conseller portavoz, Miguel Barrachina.

En su carta, la consellera de Educación recuerda que el Ejecutivo valenciano ha incrementado en 8.000 el número de profesores desde el curso 2023/2024. Y que cuenta ya con la mayor plantilla de la historia de la autonomía: 78.000 docentes.

Además, destaca que solo en 2025 se han ejecutado 160 millones de euros del llamado Plan Edificant, el de construcción de nuevos centros educativos. Así, se han finalizado ya ocho nuevos centros y se están ejecutando otros 10. También se ha reforzado la autoridad del profesor y los protocolos contra el ciberacoso, que han reducido un 60% los casos en los colegios. Y explica otras medidas relacionadas con la salud mental, la inclusión y la reducción de la burocracia. Y pone también de relieve que en la actualidad destina 8.000 euros anuales a la educación.