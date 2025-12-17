95-59. Palizón del Tizona Burgos al Palmer Basket

La contienda comenzó con ambos conjuntos muy entonados en los lanzamientos desde la línea del 6,75. El Tizona Burgos mostró en su puesta en escena su eficiencia en un registro en el que es uno de los equipos de la categoría con más productividad. Los aciertos en el triple de Hansel Atencia y Duda Sanadze contuvieron el sensacional inicio local, 12-6.

La veloz circulación de pelota del conjunto dirigido por Jordi Juste y sus descomunales porcentajes en los tiros de tres puntos otorgaron al elenco burgalés una sólida renta a su favor. La eficiente entrada al partido de Ander Urdiain y los valiosos minutos de Jesús Carralero contrarrestaron el excelso momento del oponente, 22-14.

En la segunda entrega, Marquis Jackson castigó a la defensa isleña con una magistral carta de ejecuciones desde más allá del arco y ayudó a los suyos a distanciarse en el electrónico. El espléndido rendimiento en la pintura de Arnau Parrado y la irrupción en el envite de Jan Zidek penalizaron sobremanera al armazón balear. El Tizona Burgos se marchó al entreacto con un porcentaje superior al 50 % en triples, 10/17. El resultado al descanso, 51-33.

En el tercer asalto, el Palmer Basket ajustó de forma positiva en la protección del aro propio. La escuadra conducida por Lucas Victoriano aumentó sus prestaciones e incomodó la agilidad en el juego del contrincante. Ander Urdiain lideró un parcial de 0-8 para el equipo insular. El grupo turquesa consiguió por momentos equiparar la solidez de bloque adversario, aunque este progreso del equipo no se logró reflejar en el luminoso. El tanteo tras el cierre del tercer cuarto, 68-50.

En el último capítulo, el Tizona Burgos no disminuyó ni un ápice su intensidad y selló una victoria sin fisuras por 95-59. El Palmer Basket cayó en un duelo en el que su competidor protagonizó un desempeño de primera línea. Ander Urdiain, con 14 puntos, fue el máximo anotador del equipo. El próximo domingo a las 18:00 horas, la plantilla mallorquina vuelve al Palau d’Esports de Son Moix para enfrentarse al Monbus Obradoiro.

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (17), Terins (-), Parrado (22), Vila (6), Gil (5), Huelves (2), Zidek (15), Brown-Ferguson (15), Alonso Cuevas (3), Jofresa (11) y Alonso Ruiz (4).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (5), Sanadze (12), Chapela (8), Urdiain (14), Dike (4), Vicente (-), Carralero (5), Sá (3), Roberts (-), Izaw-Bolavie (4) y Comendador (4).

Árbitros: Quintas Álvarez, González Cuervo y Calvo Aceña.

Parciales: 22/14, 29/19, 17/17 y 27/9.