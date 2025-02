Fedez y Chiara Ferragni se han convertido en los protagonistas del arranque de 2025 por su polémica ruptura. La influencer desveló que su ex marido le había sido infiel con otra mujer durante seis años, y el rapero ha lanzado un comunicado en sus historias de Instagram para explicar su versión de los hechos. «La idea de que pensé en dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula. Elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos. A pesar de los contrastes, ella siempre será importante para mí porque es la madre de mis hijos», comienza así el mensaje que quiere trasladar al mundo.

Historia de Instagram de Fedez. (Foto: Instagram)

A pesar de dedicar estas bonitas palabras a su ya ex mujer, reconoce haberle sido infiel durante el matrimonio y explica cuándo conoció a Angélica, su supuesta amante: «Conocí a Angélica unos meses antes de la boda, nos alejamos para centrarnos en nuestras vidas. Volvimos a estar juntos en un momento de dificultad personal, sin que hubiera ningún plan premeditado, cuando el matrimonio ya había afrontado crisis profundas que no pudimos resolver ni siquiera después de intentarlo».

Angelica Montini, supuesta amante de Fedez. (Foto: Instagram)

Fedez explica además que ha «intentado frenar estas noticias de todas las maneras posibles» y confiesa que «está pagando las consecuencias» de sus actos. El rapero quiere centrarse «en sí mismo» y en sus dos hijos, Leone y Vittoria, y reconoce abiertamente sus errores. «Entre los muchos errores que cometí, compartí pensamientos con Fabrizio y un amigo común de los dos. Un disparate en un momento de debilidad y fragilidad, del que pago las consecuencias, pero rechazo cualquier teoría de conspiración o manipulación», explica.

Chiara Ferragni y Fedez. (Foto: Gtres)

El italiano quiere que la prensa deje de publicar noticias sobre su relación y su infidelidad. «Nunca he sido un santo, pero nuestra vida privada no puede convertirse en un pretexto para construir narrativas o desviar la atención de otra cosa. Todo esto no le hace ningún bien a nadie, ni a Chiara ni a mí ni las otras personas involucradas», explica a lo largo de las cinco historias de Instagram que ha publicado. Fedez concluye con la siguiente reflexión: «Hago una observación: Cometí un error, pagué y seguiré pagando, tal vez haya aprendido un poco. Me alejo de una vida que ya no me pertenece (y quizás nunca me ha pertenecido). Sé cómo funciona este juego: durante años formé parte de él. Ahora pienso en mí y en mis hijos. El resto lo dejo a quienes necesiten este tipo de espectáculo. En la medida de lo posible, quiero elegir la realidad». Por su parte, Chiara hablaba de una relación tóxica en la que minimizaba «constantemente las faltas de respeto» y justificaba «las malas actitudes para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos».