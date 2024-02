Era uno de los matrimonios más estables de la crónica social internacional. Chiara Ferragni, de 36 años, y el rapero Fedez, de 34, atraviesan una fuerte crisis matrimonial pese a que medios italianos den por finalizada su mediática historia de amor. Tras conocerse que la influencer y el cantante podrían haber puesto punto final a su relación, la creadora de contenido ha dado un golpe en la mesa y se ha pronunciado por primera vez en una entrevista.

Chiara Ferragni y su exmarido Fedez

Primeras palabras de Chiara Ferragni

A primera hora de la mañana, Ferragni ha compartido en sus redes sociales una publicación con la que ha anunciado esta intervención en un conocido medio italiano. Como era de esperar, el link que ha añadido ha provocado una caída del sistema, ya que su ruptura está generando un gran revuelo. Tras unos minutos buscando solución a este problema, finalmente se ha podido acceder a las que son sus primeras y esperadas declaraciones.

La entrevista se realizó el lunes 20 de febrero, cuando la noticia de su divorcio todavía no se había confirmado, pero sí existían fuertes rumores de separación con el italiano. «Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja», ha explicado Chiara en Il Corriere della Sera al ser preguntada por el artista, ya que los dos últimos fines de semana los habían pasado separados.

Chiara Ferragni y Fedez en un photocall / Gtres

Por otro lado, la empresaria aún lleva la alianza de casada y ha dejado claro en esta conversación que la máxima prioridad para ella y su todavía marido es proteger a sus dos hijos en común; Leone y Vittoria, de cualquier polémica y escándalo que pueda generar su actual situación sentimental. «Todo el mundo quiere opinar, pero para mí más que dar explicaciones es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares», ha dicho.



Chiara Ferragni y su exmarido Fedez, en Ibiza

Asimismo, Chiara Ferragni ha reconocido que se encuentra en una etapa convulsa de su vida y que prefiere blindarse ante cualquier rumor o situación, ya que, además de lo mencionado en las líneas anteriores, no atraviesa su mejor momento profesional después de haber sido acusada de estafadora por el caso Pandoro. A raíz de esto, otras empresas rompieron contratos con la influencer y su imagen se ha visto dañada. «A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento me vería aún más débil y vulnerable a los ataques», ha indicado.

Por otro lado, por ahora, tanto Chiara como Fedez, que se dieron el ‘sí, quiero en 2017 en una boda por todo lo alto en Sicilia, se siguen en las redes sociales, pero sí que han optado por no aparecer en los stories ni publicaciones. Aunque si echamos la vista atrás, fue el rapero el que con motivo del Día de San Valentín colgó una romántica imagen con su mujer.