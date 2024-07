Fedez, ex marido de Chiara Ferragni, ingresado de nuevo en el hospital

Nuevo contratiempo de salud para Fedez. El ex de Chiara Ferragni y padre de los dos hijos de la influencer, ha sido de nuevo ingresado en el hospital. Esta vez, por una hemorragia interna. Fue entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves, cuando el rapero italiano tuvo que acudir de urgencias al hospital debido a un sangrado por el cual fue sometido a una gastroscopia y, posteriormente, a un procedimiento para detener el torrente sanguíneo.

El propio cantante ha dado a conocer la noticia a través de una historia en su perfil en Instagram, donde reúne a más de catorce millones de seguidores. «Muchas gracias a los médicos y enfermeras del Policlínico de Milán que, por suerte, encontraron la hemorragia interna antes de que fuera demasiado tarde. Me río de esto y ni siquiera sé por qué todavía puedo hacerlo. Soy como DJ Khaled cuando dice ‘otra’, pero con hemorragia interna», ha escrito junto a una fotografía de él mismo, con rostro desmejorado y pálido, en el centro médico; en la que si bien no aparece ataviado con la indumentaria propia de un hospital, sí lleva la vía de administración intravenosa puesta.

Historia de Instagram de Fedez. (Foto: Redes Sociales)

Además de esta instantánea, el italiano ha publicado otra muy parecida con la que lanzaría una indirecta muy directa a Chiara y a su faceta como creadora de contenido, y declararía su amor a la que es su nueva pareja sentimental, la modelo francesa Garance Authié. «Es en estos momentos cuando te das cuenta de que algunas personas es mejor perderlas que encontrarlas. Es bueno tener gente cerca que, para demostrarte amor, no sienta la necesidad de hacerse un bonito TikTok mientras estás en la cama de un hospital», señala.

Fue el pasado mes de marzo, cabe recordar, cuando la crónica social de nuestro país -y lejos de nuestras fronteras-, se hico eco de la ruptura definitiva de Fedez y Chiara Ferragni después ocho años de relación y varias semanas de rumores sobre un distanciamiento entre ambos. Aunque la ex pareja no ahondó demasiado en los motivos que habían provocado su separación, lo cierto es que todo apunta a los problemas de la natural de Cremona con la justicia. La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) de Italia, cabe recordar, multó a las sociedades de Ferragni, Fenice y Tbs Crew, a pagar más de un millón de euros por vender el dulce navideño Pandoro con falsos fines benéficos para un hospital infantil.

Historia de Instagram de Fedez. (Foto: Redes Sociales)

Tres meses después de su separación, el rapero italiano se dejó inmortalizar, cómplice y de la mano, Garance Authié durante el Gran Premio de Mónaco. Como no podía ser de otro modo, las fotografías causaron un enorme revuelo entre los seguidores de él.

Los problemas de salud de Fedez

Desde que en 2022, Fedez fuera diagnosticado con un tumor neuroendocrino, causante de un cáncer de páncreas, los problemas de salud del ex marido de Chiara Ferragni han ido in crescendo. El cantante ha tenido que visitar el hospital con regularidad para monitorear su estado de salud. Antes de este último, el anterior ingreso hospitalario de Fedez se remontaba al pasado mes de febrero. Entonces, el joven fue hospitalizado debido a dos úlceras que le provocaron también una hemorragia interna. «Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida», explicó el propio artista en sus redes sociales.