Fedez, marido de Chiara Ferragni, hospitalizado tras sufrir un nuevo problema de salud

El rapero italiano Fedez se ha convertido en noticia por un triste suceso: le han hospitalizado de urgencia tras sufrir un nuevo problema de salud. El público está muy preocupado, pues Fedez acaba de dejar atrás un cáncer “raro” y “complicado”. Ha tenido afectada la zona del páncreas, pero por suerte ha logrado superar la enfermedad. Ahora se enfrenta a un nuevo conflicto médico y ha decidido romper su silencio para dejar claro cómo se encuentra y calmar a sus fans. Es un rostro querido, reconocido y admirado, por eso esta última hora ha tenido repercusión internacional.

Hay que tener en cuenta que Fedez ya estaba de plena actualidad por la situación sentimental que atraviesa con su mujer, la famosa Chiara Ferragni. Los rumores de crisis vuelven a sonar con fuerza. No es la primera vez que circulan noticias de estilo, pero en esta ocasión hay testigos y datos muy concretos. Sin embargo, el mundo no se ha paralizado por esto. Ahora lo verdaderamente importante es el estado de salud del rapero. Este último ha compartido un mensaje en sus redes sociales para informar de que ha sufrido una hemorragia interna. El problema es tan serio que le han tenido que dejar ingresado.

Fedez y Chiara Ferragni en un photocall / Gtres

Las últimas semanas estaban siendo algo más tranquilas para la pareja, pues hicieron una aparición en Milán para desmentir su crisis. No obstante, hay fuentes que siguen manteniendo que tienen problemas internos. Los fans están siguiendo con entusiasmo todas las novedades, por eso las palabras de Fedez no han tardado en convertirse en el tema del momento.

Fedez explica cuál es su nuevo problema de salud

El artista disfruta de una conexión especial con sus seguidores, así que ha optado por contar la verdad desde el primer momento. No quiere que haya dudas, así que ha tomado la palabra y ha desvelado todo. Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna», ha empezado diciendo. «Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida».

El mensaje de Fedez en Instagram / Instagram

Nadie ha pasado por alto que el rapero llevaba cuatro días sin publicar nada en Instagram, un gesto bastante extraño teniendo en cuenta su gran actividad en las redes. Sus fans empezaron a sospechar que estaba pasando algo y lamentablemente estaban en lo cierto. Dos úlceras han llevado a Fedez al hospital, donde se encuentra atendido por los mejores médicos a espera de experimentar algún cambio.

Chiara Ferragni se mantiene en silencio

Chiara Ferragni y el cantante Fedez / Gtres

El comportamiento de Chiara Ferragni llamó poderosamente la atención. Se encontraba en París disfrutando de unos desfiles y varios testigos aseguran que estaba nerviosa. De un momento a otro recibió una llamada y regresó a Milán, donde le estaba esperando Fedez. Ella misma confesó que este viaje había sido “una emergencia”, pero no dio más detalles. Le acompañó, según contó, una de sus “mejores amigas”. Juntas cogieron en “primer avión” y pusieron rumbo a Italia.

Todo hace pensar que la empresaria descubrió los problemas de Fedez y canceló sus compromisos profesionales. Este gesto demuestra que siguen juntos, por mucho que haya voces que insistan en lo contrario. Chiara de momento no ha dado declaraciones, solo ha publico una imagen con un fondo negro y un corazón rojo.