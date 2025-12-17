Nick Reiner detenido sin fianza tras asesinar a sus padres después de su primera comparecencia ante el juez

Nick Reiner, hijo del célebre director de Hollywood Rob Reiner y de la productora y fotógrafa Michele Singer Reiner, ha realizado su primera aparición en un tribunal de Los Ángeles este miércoles 17 de diciembre, tres días después de que asesinara a sus padres en su residencia de Brentwood. El juez ha decretado que siga detenido en prisión sin fianza tras escuchar las primeras exposiciones de los abogados.

Acompañado por su abogado Alan Jackson y dos letrados más, Reiner apenas era visible desde la galería del tribunal durante la breve audiencia.

El martes, Reiner fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, por los que podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es condenado. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha aclarado que aún no se ha decidido si se solicitará la pena capital, un proceso que suele requerir varios meses de revisión. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, decretó una moratoria sobre las ejecuciones en el estado en 2019. Sin embargo, cada año se siguen condenando a muerte personas en California. Actualmente, hay 580 personas en el corredor de la muerte podrían ser ejecutadas si finalmente se levanta la moratoria.

El acusado, de 32 años, vestía un chaleco de prevención de suicidio. Durante la audiencia, el juez ha aceptado la solicitud del abogado Alan Jackson de aplazar la comparecencia formal hasta el 7 de enero de 2026. Reiner no ha presentado ninguna declaración ante el tribunal.

El propio director de cine Rob Reiner había hablado con franqueza sobre los problemas con las drogas de su hijo Nick, al que había intentado ayudar a superar sus adicciones en diferentes ocasiones. «No hay fin», explicó en 2015 durante una entrevista.

¿Quién forma el equipo fiscal?

Habib Balian y Jonathan Chung son los fiscales asignados para llevar el caso contra Nick Reiner. Ambos han estado al frente de complejos casos de homicidio que han atraído una gran atención por parte de los medios de comunicación.

Balian lideró los esfuerzos para bloquear la revisión de la sentencia de Lyle y Erik Menéndez, que asesinaron a sus padres en 1989. Su caso volvió a ser objeto de atención gracias a una popular serie de Netflix.

Chung consiguió el año pasado una condena por delito grave contra un hombre que irrumpió en la casa de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Rob Reiner se convirtió en una figura conocida primero como actor de comedia televisiva, antes de alcanzar renombre internacional como director de películas aclamadas. Reiner dirigió Algunos hombres buenos, Cuando Harry encontró a Sally o Misery.

Las autoridades informaron que Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos con heridas de arma blanca en el dormitorio principal de su casa alrededor de las 15:40 horas del domingo en Los Ángeles (6:40 horas en España). La pareja fue descubierta por su hija, quien acudió al domicilio después de que un masajista llamara para informar que sus padres no respondían.

Seis horas más tarde, la policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner en Exposition Park, cerca del campus de la USC. El arresto se realizó sin incidentes, aunque aún no se ha aclarado cómo las autoridades vincularon a Reiner con los asesinatos.