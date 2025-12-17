Michelle y Barack Obama habían quedado a cenar con los Reiner la noche de su asesinato

La industria cinematográfica está de luto desde que se conoció la trágica muerte de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer Reiner. El matrimonio fue hallado sin vida en su casa de Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre y, desde entonces, la investigación que se centra en esclarecer lo ocurrido no deja de acaparar titulares. Según lo publicado, sus respectivos cuerpos presentaban varias cuchilladas y a día de hoy, Nick Reiner (32), el hijo mediano de la pareja, ha sido detenido como el principal sospechoso del presunto homicidio. Hasta la fecha, se encuentra recluido en la cárcel Twin Towers, sin derecho a fianza y a la espera de comparecer ante el tribunal mientras la Fiscalía prepara una acusación formal.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre lo ocurrido, pero en las últimas horas, Michelle Obama ha revelado que el mismo día que el matrimonio perdió la vida, ella y su marido, Barack Obama, tenían planeado reunirse con ellos en una velada de amigos. Así lo ha contado la ex primera dama de los Estados Unidos desde el plató del programa Jimmy Kimmel Live, donde se mostró muy consternada con la triste noticia.

Michelle Obama revealed on ‘Jimmy Kimmel Live’ that she and Barack Obama had plans with Rob and Michele Reiner Sunday night. pic.twitter.com/46skLdCfGr — LateNighter (@latenightercom) December 16, 2025

«Los conocemos desde hace muchísimos años, y se suponía que los veríamos esa noche; anoche, y nos dieron la noticia», recordaba visiblemente afectada, sin querer desvelar dónde habían quedado pero sí dejando claro que mantenían una relación muy estrecha. La triste noticia la recibieron unas pocas horas antes de la cita que tenían prevista y que, desgraciadamente, nunca llegó a producirse.

Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner y Michele Reiner en un evento. (Foto: Gtres)

El emotivo mensaje de los Obama en la red

Antes de visitar el espacio televisivo mencionado, los Obama ya expresaron sus máximas condolencias a través de sus redes sociales. «Michelle y yo estamos destrozados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en el cine y la televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas en la pantalla. Pero debajo de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas —y un compromiso de por vida para poner esa creencia en acción—. Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más profundas condolencias a todos los que los amaron», escribían.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

La amistad entre los Obama y los Reiner se forjó hace muchos años. Y es que compartían un firme compromiso con causas sociales y políticas que les obligaba a quedar frecuentemente, algo que hizo que su amistad se consolidara con el paso del tiempo, más allá de los focos.