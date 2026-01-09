Sevilla vuelve a convertirse en el epicentro del glamour andaluz con uno de los desfiles más esperados del calendario social y de moda. A escasos meses de la Feria de Abril, cuando el traje de flamenca se convierte en protagonista absoluto, Rocío Peralta presenta su nueva colección Al Andalus, una propuesta que promete emocionar tanto por su estética como por su significado personal. La cita tendrá lugar este viernes 9 de enero, a partir de las 20:00 horas, en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el emblemático Pabellón Hassan II de la Expo 92. Más de 200 invitados se darán cita en este enclave histórico para conocer de primera mano las nuevas creaciones de una de las grandes referencias de la moda flamenca contemporánea. Empresarias, aristócratas, diseñadores, artistas e influencers formarán parte de una velada que, año tras año, se consolida como una auténtica cumbre de la alta sociedad.

La colección Al Andalus apuesta por una reinterpretación sofisticada del traje regional. Siluetas estilizadas, mangas con volumen, espaldas sugerentes y una explosión de color serán las claves de unos diseños que combinan tradición y modernidad. Rocío Peralta ha sabido construir un sello propio: trajes que respetan la esencia flamenca, pero con un lenguaje actual que conecta con las nuevas generaciones sin perder elegancia. El desfile de este año, además, tendrá un componente especialmente emotivo. Será el primero que la diseñadora presenta sin la presencia de su padre, Rafael Peralta, fallecido el pasado mes de junio a los 92 años. Figura imprescindible del mundo artístico andaluz, su legado estará muy presente en un homenaje que promete ser uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Entre las invitadas más destacadas se encuentra Adriana Abascal, habitual en los eventos de la diseñadora sevillana. La empresaria y ex modelo mexicana vuelve a situarse en el foco mediático tras su reciente ruptura con Emanuele Filiberto de Saboya, heredero de la Casa Real italiana. Su presencia en Sevilla confirma su estrecha relación con la moda española y con el universo flamenco. También acaparará miradas Olivia de Borbón, hija mayor del Duque de Sevilla, que continúa a la espera de la resolución sobre la herencia del título nobiliario con Grandeza de España. Su aparición pública en el desfile llega en un momento clave de su vida personal, lo que sin duda despertará el interés de los medios.

En el ámbito artístico, la actriz María León acudirá a la cita tras un año marcado por la polémica judicial relacionada con un incidente ocurrido en 2022. La intérprete, inmersa en nuevos proyectos profesionales, busca ahora centrarse en su carrera y disfrutar del ambiente festivo previo a la Feria de Abril.

La lista de invitados confirma el carácter internacional del evento. Desde Europa llegarán los Duques de Romanov, Jorge Mijáilovich y Victoria Romanovna, herederos de la Casa Imperial rusa, que recientemente han ampliado la familia con el nacimiento de su segunda hija. Su vínculo con España y su presencia en actos sociales de alto nivel los convierten en habituales de este tipo de encuentros exclusivos.

Dentro del panorama nacional, no faltarán nombres como el torero Miguel Báez El Litri y su mujer, Casilda Ybarra; la empresaria María José Castellví; Estrella Conde Morente, hija de la cantaora Estrella Morente; Virginia Troconis, esposa de Manuel Díaz El Cordobés; la cantaora Marina Heredia; el empresario Pedro Trapote junto a Begoña García-Vaquero; los diseñadores Fernando y Antonio García; Carmen Lomana; y las empresarias Alicia y Esther Alcocer Koplowitz, entre muchos otros.