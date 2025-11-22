La importante decisión que ha tomado Olivia de Borbón tras las memorias de Isabel Preysler

Las memorias de Isabel Preysler sacudieron por completo los cimientos de la crónica social. Bajo el título Mi verdadera historia, la apodada como la reina de corazones hizo un profundo repaso por toda su vida, en el que habló de su familia, de sus hijos y también de sus parejas. Inesperadamente, una de las personas que menciona en el libro es Beatriz von Hardenberg, tristemente fallecida en el 2020 a causa de paro cardiaco como consecuencia de la enfermedad que padecía —deceso que ocurrió un mes después del de su hija Cristina—. Sobre ella afirmaba que fue quien filtró su romance con Carlos Falcó a una de las revistas del corazón más leídas de nuestro país. Unas palabras sobre las que Olivia de Borbón ha tomado una drástica decisión que no pasa por demandar a la socialité.

Esta referencia, que dejaría a la difunta en mal lugar, ha enfadado enormemente a su familia y en especial a su yerno, Julián Porras-Figueroa, que afirmó que su suegra era una mujer íntegra y la defendió con rotundidad: «Mi suegra es una señora que se crio entre castillos y, luego, otras personas se han ido a hacer reportajes a esos castillos. Esa es la diferencia», señaló molesto.

Olivia de Borbón en la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón. (Foto: Gtres)

Tanto es así que incluso llegó a insinuar que su mujer, Olivia de Borbón, estaría barajando emprender acciones legales, ya que se encontraba en conversaciones con sus abogados. Algo que la hija del duque de Sevilla ha desmentido en su aparición en las Mágicas Navidades de Torrejón, en Torrejón de Ardoz, evento al que acudió con sus hijos. «No la voy a demandar», ha dicho con rotundidad. Y ha continuado explicando su decisión: «El derecho al honor es unipersonal y mi madre ya no está». Y ha lamentado que, en cualquier caso, «habría tenido que ser ella».

Olivia de Borbón y Julián Porras-Figueroa en un evento. (Foto: Gtres)

Las Navidades en casa de Olivia de Borbón

Siguiendo el motivo principal del evento en el que se encontraba, Olivia de Borbón ha contestado a las preguntas de los reporteros sobre cómo vivirá la que será la primera Navidad sin su padre, Francisco de Paula de Borbón y Escasany, que falleció en mayo de este año. «Se presenta muy bonita», ha adelantado. De la misma manera, ha confesado que son muy navideños y que, en estas fechas tan especiales, son sus hijos los que se encargan de la decoración del hogar. En la cocina, los platos de la familia Porras-Figueroa de Borbón van cambiando «según van creciendo los niños», ha trasladado. Unas jornadas festivas que todos ellos aprovecharán para «estar con familia y amigos, disfrutar de la vida y unos de otros».

Olivia de Borbón junto a su padre y más familiares en el tanatorio. (Foto: Gtres)

De cara al próximo año ha pedido «mucha salud y que todos nos pongamos, un poco más, en la piel del otro y así haya un poco más de respeto en general», ha dicho. Un deseo que ha concluido con una palabra que lo resume todo: «Convivencia».

En relación a la celebración de los 50 años de democracia, Olivia ha sido escueta en palabras y ha deslizado que «son días muy especiales para todos». Cabe recordar que la protagonista de estas líneas es prima lejana del rey Felipe VI, por lo que está estrechamente vinculada a la Familia Real y también a la familia del monarca. En este segundo grupo, además de la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también se encuentra el Rey emérito, sucesor de Francisco Franco tras el fin del régimen.