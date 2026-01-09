Jesús Calleja ha vuelto a demostrar que su espíritu aventurero no conoce límites. El presentador y explorador leonés, que el próximo mes de marzo cumplirá 61 años, ha vivido uno de los momentos más impactantes de su carrera deportiva tras sufrir un grave accidente durante la quinta etapa del Rally Dakar 2026. A pesar de la espectacularidad del suceso, Calleja y su copiloto, Edu Blanco, pueden contarlo. Eso sí, con el cuerpo dolorido, algunos hematomas y una pequeña fractura en el hombro.

El accidente se produjo en una zona de alta velocidad, con escasa visibilidad por el polvo levantado por los vehículos que circulaban delante. A unos 160 kilómetros por hora, el coche impactó contra un bache que no pudieron ver a tiempo, salió despedido y dio varias vueltas de campana. «No pude frenar porque no vi nada. El golpe fue brutal», explicó Calleja tras pasar el chequeo médico en el campamento de Ha’il.

Jesús Calleja en el Rally Dakar. (Foto: Gtres)

Las consecuencias físicas, por fortuna, no han sido graves. Edu Blanco sufrió un fuerte chichón en la frente, mientras que Calleja se fracturó ligeramente el acromion, una parte del hombro. Fiel a su carácter optimista, el aventurero bromeó con la lesión: «Tengo muchas, esta es solo una más». Sin embargo, reconoció que los primeros momentos tras el impacto fueron duros. Le costaba moverse, sentarse, levantarse e incluso ponerse la chaqueta. «Era como si me hubieran dado un puñetazo», confesó.

El propio Calleja relató que la sensación del vuelco fue casi irreal. «Fue como en cámara lenta. No entendía nada. Volé más que en la nave espacial, otra vez en ingravidez», dijo con humor, recordando su reciente viaje al espacio, una experiencia que, según él, fue «mucho más suave» que este accidente en el desierto. Días antes del siniestro, cabe destacar, el leonés ya había advertido públicamente sobre el peligro de correr en condiciones de visibilidad reducida. Incluso lanzó una queja a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por el sistema de órdenes de salida, que obliga a algunos pilotos a circular entre grandes nubes de polvo. «Llevo todo el Dakar metido en polvo. Ya dijimos que podía pasar algo así», lamentó tras el accidente.

A pesar del susto, el balance deportivo hasta ese momento estaba siendo positivo. Calleja y Blanco marchaban en la 43ª posición de la general, sin pinchazos, con buen ritmo y cuidando la mecánica de su Santana. El abandono forzoso supuso un duro golpe anímico, pero no ha apagado su espíritu competitivo. «Si pudiera volver mañana, volvería», aseguró con determinación.

En sus redes sociales, el presentador compartió un mensaje lleno de agradecimiento y optimismo: «Ha sido una pena porque llevábamos muy buen ritmo, pero lo importante es que estamos bien. Volveremos». Las muestras de cariño no tardaron en llegar, tanto de seguidores anónimos como de rostros conocidos del panorama mediático, entre ellos Jordi Roca, Mercedes Milá o Rosanna Zanetti. Este contratiempo llega en un momento especialmente dulce para Jesús Calleja. A nivel profesional, sigue triunfando con su programa de televisión y sumando retos extremos, como su reciente aventura espacial. En el plano personal, disfruta de su familia, sus hijos, sus padres y su faceta como abuelo. El accidente, lejos de frenarle, parece haber reforzado su filosofía de vida.