La impactante pérdida de peso de Michelle Obama: ¿está utilizando realmente Ozempic?

Después de marcar un antes y un después en la historia de la Casa Blanca, Michelle Obama (61) ha vuelto a situarse en el centro de la noticia. Y esta vez no lo ha hecho por nada vinculado a los códigos políticos, sino por el impactante cambio físico que ha lucido en el último post que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Se trata de una imagen capturada por Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más codiciadas de los Estados Unidos y, según lo trascendido, formará parte de la nueva edición del libro Women. Sin embargo, no ha llamado la atención por eso sino por la figura definida que luce la mencionada en ellas.

La ex primera dama aparece con un look sencillo y casual formado por un vaquero, una camiseta básica gris con escote abotonado y en pico, unas botas marrones de tacón cuadrado y una melena en movimiento que en todo momento transmite libertad. Aun así, lo más llamativo siguen siendo los kilos que aparentemente ha perdido. Y es que su outfit ha dejado al descubierto unos brazos tonificados y un abdomen firme que han hecho visible la repentina pérdida de peso que ha sufrido Michelle. Un cambio físico que ha provocado todo tipo de especulaciones, siendo la más repetidas la que señala que habría recurrido a Ozempic para lograr lucir una nueva figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama)

«Conozco a varias personas que han perdido mucho peso en unos pocos meses y asumo que están tomando una de esas nuevas medicinas para bajar de peso», «Se llama Ozempic», «Es mucho más fácil Ozempic que un entrenador personal y una dieta estricta», «Todos decidieron ponerse en forma, pero por favor, sean honestos», «El aumento de peso repentino será terrible», escribían algunos usuarios de X. A pesar de los rumores, Michelle Obama. por ahora, no ha confirmado que haya recurrido a este medicamento. Un fármaco que es inyectable y que se utiliza principalmente para la diabetes tipo 2 y para controlar el azúcar en sangre.

Michelle Obama. (Foto: Gtres)

No obstante, sea como fuere, lo cierto es que es importante resaltar que Michelle nunca ha tenido problema en hablar abiertamente de la rutina de ejercicios que sigue. «Para mí, dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio reducen mis niveles de estrés. Y un buen entrenamiento es un excelente liberador de estrés», contaba en una entrevista. En ella, añadía que a las 5:30 de la mañana ya estaba en el gimnasio y que allí sigue una potente rutina que incluye sesiones de cardio, pesas ligeras y movimientos explosivos como comba, boxeo o sentadillas con saltos, entre otros muchos. A todo esto se suma la natación, un deporte que practica desde que comenzó su menopausia, una etapa en la que Michelle confesó que no se sentía bien consigo misma. «Todas estamos en la menopausia con fajas elásticas y nuestra ropa deportiva puesta, y miras hacia arriba y no te cabe la ropa que tenías el año pasado», explicaba a People.