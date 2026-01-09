Estela Grande, de nuevo ingresada tras una revisión médica: "Ha sido un día largo"
Estela Grande fue ingresada por riesgo de parto prematuro en la semana 33
La modelo e infuencer está embarazada de mellizos, Luca y Liah
Estela Grande ha vuelto a ser ingresada. La modelo e influencer ha emitido un pequeño comunicado en su cuenta oficial de Instagram para dar la última hora sobre su situación. Está embarazada de mellizos y cuando se encontraba en la semana 33 tuvo que pasar unos días bajo vigilancia médica por riesgo de parto prematuro. Como no podía ser de otra forma, contó con el apoyo de su novio, el futbolista Juan Iglesias.
La pareja ya está contando los días para abrazar a sus hijos, Luca y Liah, pero tendrán que ser pacientes y esperar a que termine la recta final. Mientras tanto, Estela continúa con sus revisiones y después de una de ellas ha tenido que hacer noche en el hospital. No ha dado demasiados detalles, pero sí ha querido compartirlo para que sus seguidores no hagan saltar las alarmas.
El comunicado de Estela Grande. (Foto: Instagram)
«Pues menos mal que fui a desayunar con mamá…», ha empezado diciendo. Y después ha entrado de lleno en el asunto: «Me estáis preguntando qué tal ha ido la revisión de hoy…, así que qué menos que deciros que regular. Esta noche no dormimos en casa». Para evitar especulaciones, ha sido clara y ha afirmado: «El motivo del ingreso es otro. Voy a descansar, que ha sido un día largo. Los bebés y yo estamos bien. Gracias por preocuparos».
Estela Grande hizo carrera encima de las pasarelas, pero saltó a la crónica social a raíz de su relación con Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros. Cuando estaba en su mejor momento mediático entró en Gran Hermano VIP y tuvo un tonteo con Kiko Jiménez, el novio de Sofía Suescun, que dio mucho de qué hablar. Al poco tiempo rompió con Diego y con el paso del tiempo encontró el amor en brazos de Juan Iglesias, con quien ha cumplido su sueño de ser madre.
¿Cómo se encuentra Estela Grande?
La respuesta a la pregunta anterior se contesta con una sola palabra: nerviosa. Estela Grande sabe que el momento de dar a luz se acerca, pero es consciente de que, lo mejor para todos, es que el alumbramiento se produzca a su debido tiempo y no de forma prematura. Eso sí, ya ha preparado la maleta para salir corriendo al hospital en cuanto sea necesario.
Estela Grande sonriendo. (Foto: Instagram)
«Ya he hecho la maletita del hospital de los bebés, que no me vuelva a pasar lo mismo. Ahora sí que estoy un poco más preparada, sigo sin estar mentalizada, pero al menos más preparada», declaró a través de sus redes sociales.
Antes de su último ingreso, reconoció que estaba algo preocupada porque sus antecedentes no eran demasiado optimistas. «La última vez que fui a revisión me quedé siete días en el hospital. Hoy tenemos cita con mi gine y tengo cita con el equipo de alto riesgo del hospital», comentó con naturalidad. «Estoy bastante nerviosa. He dejado mi maleta hecha y la de los bebés hecha. Por si acaso vuelve a pasar lo mismo, que espero que no, estar preparada… Me pilló todo de imprevisto y no tenía nada preparado para los bebés y no me va a volver a pasar».
Estela no está sola. En esta camino va de la mano de su novio y también cuenta con el respaldo de su familia. Por ese motivo, únicamente puede hacer una cosa: confiar.