¿Qué fue de Diego Matamoros, el hijo polémico de Kiko Matamoros y por qué ya no sale en televisión?

Diego Matamoros es el hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores y se le ha podido ver más de una vez por televisión, sus inicios se dieron en ‘Supervivientes’ pero se convirtió en un habitual por la polémica relación con su padre. Te contamos qué ha sido de él y por qué ya no es un rostro usual en televisión.

El salto a la fama de Diego Matamoros

En 2014, Diego Matamoros daba el salto a la fama con su participación en ‘Supervivientes’, este tuvo que abandonar su edición por una lesión, pero se convirtió en un rostro conocido para muchos. Su padre, Kiko, fue su defensa en el programa en su paso por Honduras, no obstante, la relación padre e hijo ha protagonizado más de una polémica en televisión. El joven ha salido en múltiples entrevistas arremetiendo contra Kiko Matamoros, su padre y la pareja de este en el momento.

La pareja de Kiko en la época, Makoke, parecía no ser del agrado de Diego Matamoros, que había hablado de esta relación y de la barrera que suponía en su felicidad y la de su padre. Este joven no tiene pelos en la lengua, es claro y no ha tenido problemas en pasar por varios platós para hablar con detalle de esta situación. Sin duda, tuvo unos inicios más que comentados en televisión, además, también se le pudo ver como defensor de Laura Matamoros, su hermana, en el plató de Gran Hermano VIP.

Su despedida de los platós

Mucho revuelo en sus inicios en televisión, no obstante, se hizo un hueco en la pequeña pantalla y se volvió un habitual. Aún con eso, a día de hoy no se le puede encontrar en ningún programa de televisión como usual.

Él mismo comentó en sus redes sociales que había decidido no volver a ningún plató de televisión para poner como prioridad su salud, tanto física como mental. Comentaba que sufría episodios de ansiedad y que había perdido mucho peso, por ello, decidía poner distancia con las cámaras hasta nuevo aviso.

Una etapa difícil para Diego Matamoros

Sus redes sociales se han vuelto el canal de preferencia para conocer más detalles sobre la vida de Diego. Hace unos meses, él mismo comentaba que estaba pasando una etapa difícil en su vida. A raíz de un ingreso hospitalario, Diego Matamoros informó a sus seguidores que de que padecía una enfermedad congénita y degenerativa desde hace años. En su nueva rutina, los ejercicios y la terapia de rehabilitación son un básico para poder aliviar los dolores que padece.

Sin duda, un momento complicado que Diego acepta con fuerza, compartiendo sus entrenamientos y avances en sus redes. Un ejemplo de superación para muchos y una muestra más sobre la importancia de la rehabilitación en personas que sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Aún con eso, se muestra feliz, con fuerza y con ganas de seguir dando guerra en sus redes.

Todos estos pasos, parece darlos de la mano de su actual pareja. A mediados de febrero de 2022, el joven anunciaba su relación con Marta Riumbau, una conocida influencer española. Compartía un vídeo con sus más de 400 mil seguidores donde ambos se mostraban cariñosos, dando la noticia de que su relación parecía haberse consolidado. Pero, aún con los detalles que muestra a través de las redes sociales, el concursante de ‘Supervivientes’ siempre ha sido muy privado en cuanto a sus relaciones personales.