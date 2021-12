Tras varias semanas de silencio en las redes sociales, Diego Matamoros ha vuelto a reaparecer en su cuenta de Instagram, poniendo fin a su misteriosa desaparición del mundo virtual. De esta forma, el hijo de Kiko Matamoros ha contado el motivo de su ausencia durante estas semanas.

Tal y como él mismo ha explicado, su ausencia se ha debido a que ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una nueva operación de cirugía estética. «Os confirmo que sigo vivo, Pipa me cuida a lametazos y mi nariz torcida sigue igual», anuncia en su cuenta de Instagram.

Finalmente, el empresario ha publicado una serie de historias en las que ha explicado el motivo de por que ha estado tan desaparecido. «Ya sabéis que últimamente estoy desaparecido y no publico nada en el muro. Pronto volvemos a la actividad» explicó, y es que el pasado 13 de noviembre fue el día que pasó por el quirófano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego M. Flores (@diegomatflo)

El hijo de Kiko Matamoros ha explicado que está a favor de las operaciones estéticas siempre que se realicen con cabeza. Por ello, tras expresar su problema con el aumento de peso, decidió someterse a unos nuevos retoques estéticos.

«En 2019 cuando era un feliz, casado, empecé a comer como un animal y me puse en 110 kilos, me ha venido bastante mal. Luego adelgacé, me puse en forma de nuevo, pero ya había cúmulos de grasa que era imposible quitarlos. Uno de ellos: el pecho, que estaba más bajo de lo que me gusta a mí; y en los flancos traseros, que no me lo quitaba ni para atrás», explica.

Y añade: «Me he dejado un glúteo espectacular», asegurando que está muy contento con la figura que le han dejado y que muy pronto irá mostrando los resultados a través de sus publicaciones en Instagram.