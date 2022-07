Kiko Matamoros, ex concursante de Supervivientes 2022, hizo pública el pasado viernes en Viernes Deluxe la extraña secuela que le ha quedado tras su paso por el reality. El colaborador de Telecinco, tras haber sido expulsado del concurso, no ha tenido reparo en contar su experiencia tras su participación en la isla.

Es bastante notorio el gran cambio que ha sufrido Kiko Matamoros tras su paso por la isla. Su aspecto físico ha cambiado, al haber perdido bastante peso, y su mente parece seguir estando en la isla, pues el tertuliano se ha sorprendido a sí mismo por el percance que tuvo hace unos días cuando se levantó de la cama para orinar.

«Me levanté y me puse a orinar en la alfombrilla. Me avisó Marta de lo que estaba haciendo y me di cuenta de que estaba orinando en la alfombra», le explicó Matamoros a Jorge Javier Vázquez en pleno programa.

El ex superviviente contó que vino a España con la costumbre de lo que solía hacer en las islas Hondureñas, pues, en el reality, se levantaba de madrugada y “con solo dar dos pasos lo hacía en la orilla”, relató en el Deluxe.

El tertuliano, además, afirmó que los dichos populares de que “se pasa muy mal en la isla” son reales. Kiko Matamoros contó que “no pensaba que Supervivientes era así”, y, como él mismo reconoció, “ha sido más duro de lo que imaginaba”.

Matamoros ha tenido un valor añadido a la dificultad que este reality que supervivencia tiene, y es que, el ex concursante admitió que le han pasado factura los años que tiene. Con 65 años el tertuliano realizó pruebas durante el concurso que le hicieron ser consciente de que “tenía muchas limitaciones físicas”. Es por esta causa por la que, en ocasiones, Kiko se ha sentido ridículo: “Me he sentido ridículo. Lo que no quería era dar lástima”, admitió delante de toda España.

Kiko Matamoros vuelve al #Deluxe y hace frente a todas las críticas tras su paso por #Supervivientes9J https://t.co/o4FPFlD9WZ — Deluxe (@DeluxeSabado) July 9, 2022

A pesar de todo esto, Kiko Matamoros ha sabido estar a la altura de las expectativas que tenían muchas personas hacia él, y ha demostrado que la edad puede ser una dificultad, pero no una traba ante los retos que el tertuliano se propone, como fue el de entrar como superviviente en tierras hondureñas.