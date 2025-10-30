Ayuso estrena look de Vicky Martín Berrocal y confirma su idilio con la diseñadora

Isabel Díaz Ayuso ha demostrado una vez más cuál es su firma de confianza y que nunca la defrauda a la hora de atender un evento importante. Nada menos que Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal, y que es una de sus grandes favoritas a la hora de atender eventos tan relevantes como el Día de la Hispanidad o incluso para asistir a una boda, como ocurrió en el caso de Martínez-Almeida.

Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha preferido ir a lo seguro, sellando de esta forma su preferencia por la marca en cuestión y en nada menos que dos actos. Primero, para acudir a la procesión con la imagen de San Judas Tadeo, que salió desde la Parroquia de Santa Cruz en la capital, y después, para presentar la Semana Europea de la Tecnología 2025, «Madrid Tech Week», en la Real Casa de Correos. El diseño, procedente de la nueva colección de otoño-invierno, ha demostrado ser todo un acierto. Y es que se trata de un vestido con hombros marcados, que estiliza la figura gracias a un nudo frontal con drapeado a los laterales y en dos tonos (muy a la tendencia).

Isabel Díaz Ayuso durante la procesión de San Judas Tadeo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es un vestido de punto bicolor con escote a la caja, hombros marcados y manga larga. Cortes en el cuerpo y falda donde anuda en el centro y drapea hacia los costados», lo describen la propia web, donde vemos que tiene un precio de 195 euros.

La propia Vicky Martín Berrocal se ha sentido muy halagada al poder vestir no es una, sino en varias ocasiones a Ayuso, con la que mantiene una gran relación. «Para mí fue un regalo cuando me llamaron para vestirte para la investidura», le confesaba la diseñadora en su pódcast. «Creo que es de las grandes cosas que me han pasado en estos 18 años de profesión’. Es así, no es más. Eres la leche». Justo por eso, no sorprende que su relación sea cada vez más estrecha. «Me gustas desde antes de conocerte, Isabel. Que te adoro que no puedo soportarte», le dijo Vicky durante la visita de la presidenta a su programa.

De hecho, el estilismo que llevó Isabel a los Premios Platino de 2023, la convirtió en una de las mejor vestidas de la velada, por lo que Berrocal puede sentirse realmente orgullosa. «Se llevan muy bien. Vicky la ha vestido en algunas de sus grandes ocasiones y a lo largo de los años su relación se ha ido estrechando», aseguran aquellos que las conocen más de cerca.

Habitualmente, lo cierto es que Ayuso siempre apuesta por marcas españolas y lowcost para brillar en los momentos más importantes. «No ha sido solo en mi investidura cuando me ha vestido, sino en los momentos más importantes. No han sido ni una ni dos ni tres, sino en más ocasiones. En las más importantes», dijo en una ocasión la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la diseñadora.