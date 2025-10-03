Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés, está en uno de los momentos más dulces de su vida. A la joven le sonríe tanto el trabajo -ya que tiene un gran éxito en redes sociales como embajadora de marcas- como su intimidad. Desde hace más de dos años que mantiene una relación más que consolidada con el músico Marcos Terrones, que está más que integrado en sus dos familias -tanto en la materna como en la paterna-. Ahora, la influencer ha reaparecido en el photocall del acto Cosentino, en Madrid, donde ha hablado sobre su futuro junto al artista y sus planes de ampliar la familia.

Las tres condiciones para ser madre

Desde que tenía un año, la vida de Alba Díaz no ha sido nada tradicional. Siendo muy pequeña creció en dos familias ya que sus padres se separaron poco tiempo después de nacer. Sin embargo, lejos de ser un drama el vivir con sus progenitores en diferentes hogares, para la creadora de contenidos ha sido una suerte ya que considera que tiene dos madres: Vicky Martín Berrocal y Virginia Troconis -la mujer de su padre-. «Virginia aprendió a ser mamá conmigo», ha dicho ante los medios.

Alba Díaz en un photocall. (Foto: Gtres)

Tras hablar sobre la devoción que siente hacia sus hermanos pequeños -los hijos de Manuel Díaz El Cordobés y la modelo venezolana-, los periodistas han querido saber si Alba se animaría a ser madre junto a Marcos, al que considera el hombre de su vida. Aunque la joven tiene claro que le gustaría ampliar la familia, lo cierto es que ha puesto tres condiciones innegociables para dar el paso de quedarse embarazada: «Si la vida me lo permite… Siempre y cuando esté bien económicamente para mantenerlos, que tenga salud mental y la madurez apropiada para educarlos… Si tengo todo eso estable, claro que sí».

Además, tiene claro que quiere hijos con Marcos, que es uno más tanto en su familia materna como en su familia paterna. «Es que es el hombre de mi vida. Es a niveles… Estamos hechos el uno para el otro», ha dicho sonrojada.

Alba Díaz y Marcos Terrones. (Foto: Redes sociales)

Si hay algo de lo que presume la creadora de contenidos -tanto en sus redes sociales como ante los medios de comunicación- es de la relación que tiene con el artista, del que dice que le ha ayudado a ser la mejor versión de sí misma. En esta ocasión y fiel al sentido del humor que caracteriza a la benjamina de las Berrocal, ha dicho que sus padres «se alegran muchísimo» del tipo de relación que tiene con su novio, ya que «es la excepción» de la casa -refiriéndose a que ni su madre, ni su tía Rocío tienen parejas estables-.

De hecho, en el documental familiar que hicieron sobre su vida familiar, las Berrocal hablaron abiertamente sobre que, en cierta medida, no habían tenido suerte en el amor ya que a día de hoy, menos Alba, el resto estaban solteras.