Manuel Díaz ‘El Cordobés’, tajante sobre la nueva ilusión de Vicky Martín Berrocal

Fue el pasado día 21 de febrero cuando una conocida revista de la crónica social de nuestro país llevó a su portada unas imágenes de Vicky Martín Berrocal de la mano de la que parece su nueva ilusión: Enrique Solís, el empresario propietario de los Hoteles One Shot. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando hemos conocido la opinión del ex marido de la diseñadora, Manuel Díaz El Cordobés, sobre tal incipiente relación.

Después de que Alba Díaz, la hija de los dos, opinara sobre la nueva relación de su madre, le ha tocado el turno a su padre, Manuel. El torero ha sido intercaptado por la prensa a su salida del set de rodaje de El Desafío y, preguntado expresamente por ello, se ha mostrado tan amable como tajante en sus palabras: «Yo a Vicky la quiero un montón y, por el bien de Alba, lo que quiero es que esté feliz, que le salgan las cosas bien. Y si ella me cuenta sus cosas, yo la escucho, igual que yo le cuento muchas cosas mías, que también hablamos cosas», ha señalado.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en Madrid / Gtres

El Cordobés, es digno de mención aquí, forma parte del cásting de la que será la quinta edición del programa de Antena 3 en el que un grupo de ocho famosos se enfrentarán a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego. De hecho, sobre su participación en el formato que produce 7 y acción, Manuel ha dicho: «Los tengo locos en casa, te lo juro. Yo ya no sé qué van a hacer conmigo. Están locos porque me venga, porque en casa los vuelvo locos. Virginia está encantada, porque sabe que yo soy una persona de acción, y me hacía falta también».

La historia de (des)amor de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal

Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal se casaron en octubre de 1997 en la Iglesia del Salvador, en Sevilla, tras cuatro años de noviazgo. La colaboradora de televisión, en aquel momento era representante de toreros, un trabajo que consiguió gracias a su padre y por el que conoció al torero. Dos años después de pasar por el altar, la pareja dio la bienvenida a su única hija en común, Alba. En 2001, Manuel y Vicky emitieron un comunicado en el que explicaron que, «tras una serena reflexión», habían decidido, «de mutuo acuerdo», solicitar «judicialmente» su separación sin ahondar en motivos ni detalles.

Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ / Gtres

Estos, de hecho, llegaron después. «Las relaciones pueden o no funcionar, pero tú tienes que saber quién has tenido enfrente, qué tipo de hombre has tenido enfrente y realmente yo tuve un gran hombre. Hay que tener mucha madurez para dar ese paso y no quedarte ahí por el qué dirán. La vida es una y hay que vivirla, y yo creo que ahora mismo los dos hemos enfocado nuestra vida», contó Manuel en Lazos de sangre. Actualmente, la diseñadora y el torero mantienen una relación más que cordial y mientras Vicky está embarcada en un nuevo romance, Manuel Díaz El Cordobés está casado con Virginia Troconis, con quién tiene dos hijos en común.