¿Qué ha sido de Anna Simón y por qué ya no sale en televisión?

A finales de 2020, Anna Simón (40) abandonó su puesto de colaboradora habitual de Zapeando, en La Sexta. Lo hizo sin avisar y sin que mediase despedida alguna, según se supo después, por una nueva propuesta profesional que hacía incompatible su continuidad en el programa que ahora presenta Dani Mateo (43). Anna probó suerte en algunos programas de TV3, pero no acabó de encajar en la parrilla de la televisión autonómica y terminó por alejarse, casi al completo, del foto mediático pese a haber sido una de las caras más habituales de la televisión en nuestro país.

De hecho, una de las últimas apariciones públicas de la de El Mollet del Vallès fue en 2021, durante tres tardes consecutivas, en el formato presentador por Roberto Leal (43), Pasapalabra, donde logró llevarse a casa el juego de mesa del programa al haber acertado la pista musical: «Yo ya me puedo ir, yo ya…», expresó. «Estreno Lloguer a primera vista, que sería la tradición de Alquiler a primera vista, y es un formato muy chulo en el que vamos a juntar a gente mayor que va a compartir piso con gente joven. Son abuelos que ya tienen el piso pagado y que no quieren estar solos, y luego los jóvenes que quieren irse de casa de los padres pero no tienen dinero. Ven a convivir una semana y tendrán la decisión final de si siguen o no», explicó además sobre uno de sus entonces incipientes proyectos profesionales al ser preguntada expresamente por ello.

No obstante, desde entonces, poco o nada se ha sabido de la comunicadora más allá de sus redes sociales, en las que muestra como es su día a día como mamá primeriza. La catalana reveló su embarazo en febrero de 2022, cuando ya estaba en un avanzado estado de gestación, sorprendiendo a muchos de sus más de setenta mil seguidores. «Baby is coming…tic tac», escribió entonces emocionada ante la inminente llegada de su pequeña, Aina, fruto de su relación con Lucho Soriano, el estilista y peluquero de ficciones como Hache, Velvet Colección, Tres metros sobre el cielo o Campeones, a quien conoció durante las grabaciones de Tu cara me suena, en 2012.

Así, en la actualidad Anna Simón estaría desarrollando su carrera como creadora de contenido en el universo 2.0, alternando sus muy escasas apariciones televisivas con compromisos publicitarios. «He llorado, he reído, me he sentido más frágil y a la vez más poderosa que nunca, me he dado cuenta de que es imposible llegar a todo y que no pasa nada, me he preguntado mil veces si lo estaría haciendo bien, pero sobre todo, he amado. He amado como nunca antes lo había hecho. De una manera totalmente incondicional, desde las entrañas, de una manera animal», escribió a comienzo del nuevo año.

Anna iba a estrenarse como colaboradora en Vamos a llevarnos bien, el nuevo programa de Ana Morgade en TVE, que la cadena ha decidido retirar tras una sola emisión. «Hemos hecho menos audiencia que el teletexto», bromeaba al respecto Ana Morgade en sus redes sociales.