Impacto en la industria de la construcción: los Emiratos Árabes convierten la arena del desierto en ladrillos y reduce un 50% el cemento necesario

Usualmente, la arena del desierto no sirve para hacer ladrillos tradicionales porque sus granos son demasiado finos y redondos. No obstante, hoy hay métodos novedosos que lo permiten. Justamente, esa es una de las innovaciones que protagonizan dos profesionales, uno argentino y otro emiratí, que desarrollaron una técnica para emplear este recurso en obras.

El nuevo método aprovecha la abundancia de este polvo en el golfo Pérsico para reducir la importación de materia prima extranjera. La iniciativa consigue prescindir de hasta un 50% del cemento necesario y aligera la carga económica y la contaminación asociada a las obras urbanas.

Cómo usar arena del desierto en ladrillos: la invención de Máximo Tettamanzi y Alyina Ahmed

El argentino Máximo Tettamanzi y la emiratí Alyina Ahmed son las mentes maestras detrás de esta revolución. Durante sus estudios en la célebre ‘Architectural Association’ de Londres, detectaron una paradoja irónica. Los Emiratos Árabes Unidos importan arena fluvial de países lejanos para levantar sus inmensos rascacielos.

El problema técnico radica estrictamente en la morfología de los granos locales. La arena de las inmensas dunas del golfo Pérsico presenta partículas completamente redondeadas y excesivamente lisas. Esta forma se debe a milenios de erosión provocada por los fuertes vientos del desierto.

Esta cualidad microscópica impide que las partículas se enganchen entre sí. Por este motivo, resultaba imposible que se compactaran adecuadamente en el concreto tradicional. La industria constructora siempre prefirió los áridos angulosos extraídos de los ríos, cuyas aristas facilitan una unión fuerte y duradera.

Frente a este obstáculo, ambos profesionales decidieron buscar una solución viable. Obtuvieron un par de subsidios que sumaron alrededor de ocho mil dólares y comenzaron a probar mezclas alternativas. El proceso fue lento, plagado de ensayos fallidos y mucha frustración en las primeras etapas.

¿Tiempos difíciles requieren medidas desesperadas?

Alguna vez hemos oído sobre el dicho de que «tiempos difíciles requieren medidas desesperadas», pero ese no fue el caso para estos investigadores. Es más, la llegada de la crisis sanitaria mundial aceleró aún más su ingenio.

Ahmed decidió montar un laboratorio improvisado en el garaje de su vivienda familiar en Dubái. En ese espacio doméstico trabajaron sin descanso hasta que consiguieron estabilizar la compleja mezcla aglomerante.

Las pruebas de resistencia posteriores arrojaron resultados sumamente prometedores. Los laboratorios independientes certificaron que el nuevo material alcanzaba la dureza requerida para usos arquitectónicos específicos.

Este éxito derivó rápidamente en la fundación de la empresa emergente bautizada con el nombre de ‘ARDH Collective’.

Una alternativa estética para las fachadas que emplea arena del desierto en ladrillos

Los creadores enfocaron la primera fase comercial del producto en el diseño de exteriores y revestimientos decorativos. Las piezas fabricadas exhiben hermosos patrones geométricos que dejan atravesar la luz natural. Esta característica aporta soluciones visuales atractivas sin sacrificar la robustez del cerramiento.

«Funcionan como un tamiz», declaró Tettamanzi recientemente al portal de noticias argentino ‘La Nación’. El arquitecto explicó que desde dentro de la estructura se observa perfectamente el exterior. Sin embargo, desde la calle hacia el interior del edificio se mantiene una privacidad total y absoluta.

Esta cualidad resulta idónea para las exigentes condiciones climáticas de todo el Medio Oriente. Los muros actúan como una barrera contra el sol abrasador de la península arábiga, permitiendo una ventilación pasiva cruzada. Esto reduce la necesidad de usar sistemas de aire acondicionado constantemente.

Entre tanto, la versatilidad del material abre la puerta a diseños arquitectónicos mucho más orgánicos. Los bloques pueden moldearse en diversas formas y espesores según los requerimientos de cada obra en particular. Además, el tono terroso del material mimetiza los edificios con el paisaje desértico natural.

Varios estudios de arquitectura locales ya mostraron interés en incorporar estos bloques. Construir celosías modernas con un material de kilómetro cero resulta muy tentador. Se evita el transporte marítimo de materiales pesados y se abaratan los abultados presupuestos de las grandes promotoras inmobiliarias.

Dátiles y resina: el otro pilar fundamental de estos nuevos materiales

La investigación de la empresa ‘ARDH Collective’ no se limitó únicamente a los recursos áridos. En paralelo, Alhaan Ahmed experimentó activamente con residuos orgánicos abundantes y baratos en la región. El equipo decidió investigar el inmenso potencial oculto de los huesos de los dátiles.

La transformación de esta fruta típica resulta sorprendentemente sencilla, pero sumamente eficaz. Tras recolectar los carozos descartados, los someten a un proceso de tostado industrial. Posteriormente, los muelen hasta obtener un polvo fino que mezclan con resinas sintéticas y aglomerantes de alta resistencia.

¿El resultado final? Una superficie rígida perfecta para fabricar paneles de revestimiento decorativo y mobiliario interior. Este material orgánico destaca por su gran durabilidad y su particular acabado texturizado.

Ambas líneas de producto comparten exactamente la misma filosofía empresarial de sostenibilidad económica y ecológica. El objetivo primordial es aprovechar los desechos locales o los elementos naturales menospreciados.

Con esto generan alternativas constructivas viables, escalables y rentables para la exigente industria de Dubái.

Proyección comercial de este proyecto que nació en Dubái y la caída drástica en el uso de cemento

En apenas cinco años, la iniciativa pasó de ser una simple tesis académica a facturar sumas millonarias. Su exitoso paso por la feria ‘Dubai Design Week’ en 2023 atrajo la atenta mirada de grandes inversores y medios especializados de todo el continente asiático.

La fama llegó cuando los fundadores participaron en el conocido programa televisivo ‘Shark Tank Dubái’. Aunque recibieron propuestas de financiación muy tentadoras, los arquitectos declinaron las ofertas iniciales. Y esto, porque consideraron que la empresa necesitaba madurar antes de ceder participaciones a capitales de riesgo extranjeros.

Como se mencionó al principio, la gran ventaja técnica del bloque desarrollado es la drástica reducción del cemento en un 50%. Recordemos que la industria cementera tradicional emite el ocho por ciento de los gases contaminantes a nivel global. Y vaya que esta innovación supone un alivio real.

Ahora, el equipo directivo planea expandir sus operaciones logísticas dentro de los siete emiratos. Buscan cerrar alianzas estratégicas con firmas de ingeniería civil para escalar la producción en fábricas. Quieren validar usos estructurales para estas mezclas que prometen cambiar las reglas del juego del sector.

A su vez, la compañía prepara el lanzamiento de una tercera línea de investigación enfocada en pavimentos urbanos.

Según proyecciones inmobiliarias, si el 10% de las obras adoptaran este material en fachadas, el país ahorraría unos 200 millones de dólares anuales en importación de arena.