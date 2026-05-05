Macron destroza ‘La Bohème’ de Charles Aznavour
A Emmanuel Macron, de visita en Armenia, le ha dado por homenajear al mayor cantante de armenio de todos los tiempos, Charles Aznavour, cantando su himno universal La Bohème. Lo que no sabemos es lo que pensaría el músico, fallecido en 2018, de esta versión del presidente francés.
Ha sido esta noche de lunes en la Cena de Estado celebrada en Ereván, capital de Armenia. Macron, libre de vergüenza, se ha arrancado a cantar La Bohème acompañado a la batería por el primer ministro del país, Nikol Pashinyan.
Micrófono en mano y sentado ante un piano, Macron ha destrozado la canción, ajeno a sus notas discordantes.
Algunos comentarios ya incendian esta noche las redes, muchos de ellos resumidos en este: «El pueblo sufre, el reyezuelo se divierte».
Francia y Armenia mantienen una alianza estratégica histórica y fuerte, caracterizada por una estrecha cooperación militar, educativa y cultural, sellada con nuevos acuerdos este año. París apoya el acercamiento a Europa de Ereván y busca limitar la influencia rusa y turca en el Cáucaso, respaldado por la importante diáspora armenia en Francia.