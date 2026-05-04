Un enfrentamiento a tiros cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto ha dejado dos heridos: el sospechoso y a un menor de edad que se encontraba en la zona. Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington. Las autoridades han pedido evitar la zona.

El tiroteo se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía llevar un arma de fuego. Así lo ha informado el subdirector de la agencia, Matt Quinn. El individuo, al ser abordado, huyó a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes que respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

Seguidamente fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud. Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso sin que corra su vida peligro.

Los reporteros que trabajaban en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad. La periodista corresponsal de Asharq News, Hiba Nasr, ha explicado lo vivido. «Los periodistas fueron llevados a la sala de prensa después de reportes de disparos», señaló

Journalists were brought into the briefing room at the White House after reports of gunfire heard in streets surrounding the White House. pic.twitter.com/RJcFo8BvEv — Hiba Nasr (@HibaNasr) May 4, 2026

El suceso no impidió que el presidente estadounidense, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

El suceso llega solo una semana antes del intento de asesinato a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington.