Si te gustó ‘From’, no te puedes perder esta serie de Prime Video que es una obra de arte sobrenatural

El reciente estreno de la cuarta temporada de From ha vuelto a alimentar el lado fantástico y sobrenatural de los espectadores de medio mundo, los cuales periódicamente suelen reclamar series de este calado, donde el misterio y el cliffhanger constante invitan a devorar un episodio tras otro. En su momento, dicho puesto fue ocupado por Perdidos, luego llegó The Leftovers y hace poco, Stranger Things. Ahora, con dos capítulos en emisión y una cuarta temporada que nos dejará ojipláticos con sus ocho episodios restantes –para amenizar la espera–, no podemos dejar de aplaudir y prescribir una ficción de dos únicas temporadas que hará las delicias de todos los fanáticos del fenómeno actual de HBO. Nos referimos a la atípica historia de zombis disponible en Prime Video: Les Revenants.

De producción francesa y estrenada hace más de una década, este proyecto original de Canal+ es a día de hoy una serie de nicho, el tesoro escondido que, una vez ves, no puedes dejar de recomendar. Tras debutar en la dirección con Simon Werner a Disparu…(2010), Fabrice Gobert lideró la creación de esta enigmática propuesta en la que varias personas muertas regresan a una pequeña aldea alpina sin haber envejecido y ni siquiera, recordando su muerte. Sin embargo, y a diferencia de otras apuestas narrativas similares, Les Revenants como From, no es una de esas series de respuestas sencillas. Hablamos de un drama psicológico con una ambientación tan inquietante como hermosa y cuyo enfoque se centra en el aspecto humano del duelo. La intriga se mantiene en todo momento y, por eso, su visionado puede ser un estimulante placebo cuando termine la presente temporada del relato protagonizado por Harold Perrineau. From terminará en 2027 con el lanzamiento de la quinta y última temporada y, hasta entonces, Les Revenants es la mejor opción de todos los fans de este preciado subgénero que vive de mantener en constante vigía al público hasta los títulos de crédito.

Si te gusta ‘From’, ‘Les Revenants’ será una de tus series de cabecera

Como bien anticipábamos al inicio del presente artículo, Les Revenants parte de una idea tan radical como atractiva: el regreso de varias personas muertas a un pueblo en un estado físico perfecto. No obstante, mientras intentan retomar el cauce de sus vidas, el lugar comienza a sufrir extraños fenómenos naturales, como el descenso del nivel del agua. La tensión no para de crecer entre una población que terminará descubriendo cómo este inhóspito suceso tiene poco que ver con un milagro divino.

La trama está protagonizada por un casting francés, donde destacan Frédéric Pierrot (Tierra y libertad), Samir Guesmi (El colapso), Guillaume Gouix (Conexión Marsella), Alix Poisson (Germinal), Jenna Thiam (The Collection) y Anne Consigny (Elle), entre otros.

Les Revenants es en realidad una rara avis en el terreno de los reboots, pues su idea primigenia parte de la película francesa del 2004, La resurrección de los muertos. Aunque aquel ejercicio original resultó ser inferior al desarrollo que llegó después con una serie que terminó teniendo un remake norteamericano titulado The Returned (2015), igualmente olvidable.

Una combinación perfecta entre misterio y emoción

Les Revenants es una serie que no decepciona y, por suerte y de momento, sólo está disponible en Prime Video. Dos temporadas y un total de 16 episodios que resuenan a la perfección ante la ingente cantidad de novedades efímeras que, hoy en día, dominan las audiencias de las plataformas de streaming.

Visualmente impactante, hablamos de una narración cargada de temas profundos y cuya recomendación no puede faltar en ninguna lista de series de culto recientes. Hipnótica y reflexiva, más que una serie, Les Revenants es un estudio sobre el duelo adulto, honesto y ajeno a los tópicos fundacionales de los reclamos televisivos gratuitos y virales.