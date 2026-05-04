¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 4 al 6 de mayo de 2026

El duelo entre David y Javier está empezando a ser muy interesante para los espectadores de Pasapalabra. Tras el ‘adiós’ de Neli como concursante, los dos rivales están teniendo unas tardes muy igualadas y con finales muy emocionantes. Apenas unos pocos fallos están siendo determinantes para que ninguno de los dos se lleve el bote, que ya pasa de los 460.000 euros acumulados, aunque todavía está muy lejos de los casi tres millones de euros que ganó Rosa Rodríguez (aunque a su cuenta le ha llegado mucho menos).

Mariló Montero salta de ‘Espejo Público’ a ‘Pasapalabra’

La periodista es una de las invitadas veteranas que sabe perfectamente cómo funciona el programa y conoce las pruebas a la perfección. Con su llegada tendrá que ser de gran ayuda al capitán de su equipo, que necesitará la mayor cantidad posible de segundos para ganar el Rosco y para poder vencer a su rival.

Es colaboradora en programas como Espejo Público, pero también en programas de Diario de la Noche, en Telemadrid, y en Onda Madrid. Además, es profesora y escritora. En 2025 se llevó la victoria de MasterChef Celebrity, donde, hasta la próxima edición de famosos, reinará como ganadora.

Jero García fue ‘Hermano mayor’

El ex boxeador fue campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact, siendo una de las estrellas de los deportes de contacto en nuestro país. A la fama salta en el año 2015 gracias al programa Hermano mayor, donde se incorporó como presentador tras la salida de Pedro García Aguado.

El invitado de Pasapalabra se ha centrado durante años en la lucha contra el bullying y la exclusión social, teniendo al deporte como modo de acercamiento y terapia con los más jóvenes. De ello seguro que hablará en Pasapalabra.

Daniel Muriel

El actor es conocido por sus papeles en series como La que se avecina y Memento Mori. También le hemos visto en series como Servir y proteger, Cuéntame, Seis hermanas, Amar es para siempre y otras muchas. Su primer papel de cierta popularidad llegó con Escenas de matrimonio, donde dio vida a Miguel.

En 2013 ganó el Premio Unión de Actores 2013 como actor de reparto en cine por Diamantes negros. Su pareja es Candela Serrat, hija del mítico Joan Manuel Serrat, con la que tiene dos hijos y forma una de las parejas más queridas y sólidas del panorama social.

Raquel Sánchez Silva vuelve a ‘Pasapalabra’

La extremeña es una de las caras más conocidas de la televisión desde que a principios de los años 2000 comenzase a dar sus primeros pasos en Canal +. De ahí saltó a Cuatro, donde se convirtió en una de las estrellas de Mediaset, llegando a ser una de las presentadoras más recordadas de Supervivientes.

Fue precisamente en el programa de Honduras donde conoció a Mario Biondo, el hombre con el que se casó, aunque su muerte en mayo de 2013 la hizo caer en la enorme tristeza. Por si no fuera suficiente, la extraña muerte del cámara italiano sigue bajo investigación en Italia, donde sus padres luchan por esclarecer qué pasó realmente.