En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha ganado a pulso ser una de las series turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Una vez más, Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 28 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. Así pues, fueron testigos de cómo Alya acude junto a Cihan y el pequeño Deniz a la boda de Senit en Diyarbakir. A pesar de todo, lo cierto es que su mente está en otro lugar, y es tratar de conseguir escapar junto a su hijo. En la sombra, Demir no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para mover ficha, con la intención de proteger sus intereses.

Junto al padre de Sedat, decide secuestrar al joven que aparece en las grabaciones para que no declare y, de esta forma, la situación se complique aún más. El juicio se convierte en un punto clave, puesto que Zerrin, al sentirse presionada por su entorno, opta por cambiar su versión de los hechos. Esto provoca que Kaya vuelva a estar en una posición de lo más delicada. Eso sí, todo cambia cuando logran localizar al chico de la moto y también recuperar imágenes donde queda claro lo que sucedió. Es por eso que Kaya consigue la ansiada libertad. Alya aprovecha la boda para escapar lejos de los Albora. De hecho, llega hasta el control de pasaportes, pero, en el último momento, tiene serias dudas.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 4 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Alya está a punto de marcharse a Nueva York con su hijo, pero, en el último momento, decide no dar el paso. El hecho de ver a Cihan hace que todo cambie y opte por quedarse, al ser incapaz de romper del todo con lo que dejaría atrás.

Kaya trata de retomar el contacto con Zerrin, pero ella sigue evitando cualquier tipo de acercamiento. Cuando se ven cara a cara, ella le deja claro que no pueden seguir viéndose, y más después de que trató de acabar con la vida de su padre. ¡Es algo que no le perdonará jamás! Con el respaldo de Ecmel, Sedat da el paso de pedir la mano a Zerrin, mientras que Nare pide a Sahin que haga hasta lo imposible por impedir esa boda.

Desde el hospital, Ecmel continúa moviendo sus piezas, hasta tal punto que confiesa a Sahin que está planeando escapar con ayuda de Demir. Sadakat, por su parte, sufre un grave problema de salud por el que es trasladada al hospital. Es allí donde descubre una pieza clave del pasado, y es que el padre de su cardiólogo fue el médico que la atendió la noche en la que Ecmel no dudó en agredirla. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.