En tierra lejana, con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 27 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Cihan descubre que su padre se casó con Sadakat aun sabiendo que estaba embarazada de Ecmel. Por lo tanto, inevitablemente, esta revelación cambia por completo su forma de entender su pasado. Sahin, por su parte, irrumpe en la mansión y lo hace dispuesto a enfrentarse a Sadakat, pero Cihan se interpone. En medio de la tensión, reconoce que se arrepiente de haber salvado la vida de Ecmel tras saber la verdad.

La situación se complica aún más cuando, en un arrebato de rabia, Nare pierde el control y coge el arma de uno de los hombres de Cihan y apunta a su propia madre. En cuanto a la boda de Seinet en Diyarbakir, se convierte en una oportunidad para Alya. Al tratarse de un lugar con conexiones internacionales, ha empezado a plantearse seriamente la opción de marcharse con su hijo. Es más, su idea es marcharse a Nueva York y quedarse una temporada en casa de una amiga. Mine está cada vez más inquieta, hasta tal punto que acude a la mansión para hablar con Cihan. Al salir, se encuentra con Nare, que le deja muy claro que, lejos de separarlos, todo lo sucedido ha acabado acercando aún más no solamente a Cihan, sino también a Alya.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 28 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Alya no duda en acudir junto a Cihan y el pequeño Deniz a la boda de Seinet en Diyarbakir, a pesar de que su mente está en otro lugar al ser consciente de que tiene un plan para poder escapar, de una vez por todas, junto a su hijo.

En la sombra, Demir mueve ficha con la intención de proteger sus intereses. Junto al padre de Sedat, secuestra al joven que aparece en las grabaciones para impedir que declare y complique, todavía más, la situación. El juicio se convierte en punto clave, puesto que Zerrin, tras ser presionada por su entorno, cambia la versión de los hechos. Esto hace que Kaya vuelva a estar en una posición muy delicada.

A pesar de todo, la situación da un nuevo giro cuando logran localizar al chico de la moto y recuperar nuevas imágenes que aclaran lo sucedido. Entre ellas, que el atacante no era Kaya, por lo que termina en libertad. Alya aprovecha la boda para escapar con intención de abandonar el país y empezar de cero, lejos de los Albora. No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.