En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado martes 21 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Kaya consigue ponerse en contacto con Zerrin y le explica que su padre trató de atacarle en prisión. Por ese mismo motivo, se produjo el ataque contra Ecmel. Nare, por su parte, toma una durísima decisión, como es la de decirle a su marido que siempre ha querido a Sahin, pero, aun así, acepta quedarse con él. Eso sí, le pone como condición que no vuelva a tocarla.

Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo Sadakat ordena acabar con Ecmel en el hospital, y lo hace sin informar a Cihan. Unos hombres acaban colándose haciéndose pasar por médicos, pero el plan se frustra en el último momento tras la intervención de la gendarmería. Por si fuera poco, Nare habla con Sahin y le confiesa que ha tomado la decisión de volver con su marido, cerrando definitivamente esa puerta entre ellos. La presión sobre Cihan va mucho más allá cuando Sadakat deja claro que, si no se casa con Zeynep, la joven podría morir. En un momento dado, Sadakat confiesa a Cihan que Boran era hijo de Ecmel y le advierte que, si este llega a enterarse, hará lo que está en su mano para recuperar a su nieto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 27 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Cihan descubre que su padre se casó con Sadakat aun sabiendo que estaba embarazada de Ecmel. Se trata de una revelación que, evidentemente, cambia por completo su forma de entender tanto el pasado como su propia familia.

Sahin aparece en la mansión para enfrentarse a Sadakat, pero Cihan se interpone, lo que provoca que la tensión aumente considerablemente. Es más, asegura que se arrepiente de haber salvado la vida de Ecmel tras lo ocurrido entre él y su madre en el pasado. La situación se desborda cuando Nare pierde el control y coge el arma de uno de los hombres de Cihan, y todo para apuntar a su propia madre.

La boda de Seinet en Diyarbakir se convierte en una nueva oportunidad para Alya para escapar junto a su hijo. Su idea es marcharse a Nueva York y quedarse por una temporada en casa de una amiga. Cada vez más inquieta, Mine acude a la mansión para hablar con Cihan, pero, al salir, se cruza con Nare. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.