En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 20 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo el vídeo que Boran dejó antes de morir ha dejado a Alya completamente sin palabras, hasta tal punto que no tiene ni idea de cómo encajar lo que acaba de ver. Es más, su primera reacción es marcharse. Cihan va tras ella, pero Alya se da cuenta de que no puede marcharse tan fácilmente, sobre todo por su hijo.

A pesar de todo, no deja de dar vueltas al motivo por el que Boran le pidió algo semejante. Dadas las circunstancias, Alya empieza a plantearse el divorcio, mientras que Sadakat la empuja a dar ese paso. Sahin se entera de que Ecmel has ido apuñalado y acaba descubriendo que, detrás, está Cihan. Él no solamente no lo niega, sino que asegura que lo hizo como respuesta a lo que le hicieron a Kaya. Un gesto que aviva el conflicto entre familias. La presión cae sobre Zerrin, que termina aceptando cambiar su declaración con la firme intención de perjudicar a Kaya. Alya toma una drástica decisión, y es la de marcharse del país junto a su hijo, y hacerlo cuanto antes. Entre otras cuestiones, porque piensa que es la única salida que le queda.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 21 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Kaya consigue ponerse en contacto con Zerrin y le explica que su padre trató de atacarle en prisión, y que ese fue el motivo por el cual se produjo el ataque contra Ecmel. Nare, por su parte, toma una durísima decisión, como es la de decirle a su marido que siempre ha querido a Sahin y que, aun así, acepta quedarse con él.

Eso sí, le pone una condición muy clara, y es la de que no vuelva a tocarla. Algo que acaba aceptando. Sadakat ordena acabar con Ecmel en el hospital sin informar a Cihan, mientras que unos hombres se cuelan haciéndose pasar por médicos. El plan se frustra en el último momento como consecuencia de la intervención de la gendarmería.

En cuanto a Nare, habla con Sahin y le comunica que ha decidido volver con su marido, mientras que la presión sobre Cihan aumenta cuando Sadakat le deja claro que, si no se casa con Zeynep, la joven podría morir. Por si fuera poco, Sadakat confiesa a Cihan que Boran era hijo de Ecmel y le advierte que, si llega a enterarse, hará lo que sea por recuperar a su nieto. No te pierdas el próximo capítulo de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.