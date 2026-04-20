En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 14 de abril, en la nueva entrega de En tierra lejana que pudimos disfrutar en Antena 3, los espectadores vieron cómo Kadir avisa a Cihan de que Ecmel no deja de provocar a Kaya. Es más, le advierte de que podría ocurrir un ataque más pronto que tarde. A pesar de todo, lo que parecía un plan perfectamente trazado, lo cierto es que nada sale como Ecmel esperaba, ni mucho menos. Cuando sus hombres tratan de atacar a Kaya, la situación da un giro verdaderamente inesperado. Hasta tal punto que es Ecmel el que acaba siendo apuñalado.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Mine encuentra el USB que contiene el vídeo que Boran dejó antes de morir, por lo que decide hacer una copia. Sin que nadie lo note, esconde ese dispositivo en el bolso de Alya. La joven lo encuentra y ve ese vídeo que Boran grabó antes de morir. Por lo tanto, descubre que en él le pedía que se casase con Cihan y, por ende, también protegiese a su hijo. Es más que evidente que se trata de algo que ni tan siquiera imaginaba que pudiese ver y que, desde luego, descoloca por completo todos y cada uno de los planes que había trazado tanto para ella como para su hijo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 20 de abril?

De esta manera tan concreta, vamos a ver cómo Alya se queda completamente descolocada, hasta tal punto que no tiene ni la menor idea de cómo encajar lo que acaba de ver. Es más, su primera reacción es, incluso, marcharse. Sin dejar de pensar el motivo por el que Boran pidió algo así a su hermano, la relación entre ambos se vuelve más tensa, hasta el punto de que Alya empieza a plantearse el divorcio.

Sadakat, lejos de calmar las cosas, la empuja en esa dirección ahora que sabe toda la verdad. Sahin, por su parte, se entera de que Ecmel ha sido apuñalado y acaba descubriendo que, detrás de lo sucedido, se encuentra Cihan. Él no solamente no lo niega, sino que reconoce que lo hizo como respuesta a lo que le hicieron a Kaya.

La presión también cae sobre Zerrin, que termina aceptando cambiar su declaración para conseguir perjudicar a Kaya. En cuanto a Alya, toma una drástica decisión y es la de marcharse del país. ¡Cree que es la única solución que le queda! Todo ello mientras Cihan descubre que fue Mine quien puso el USB con el vídeo de Boran en el bolso de la joven. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.