En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país.

Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3.

De esta manera tan concreta, observamos cómo, en prisión, Ecmel es trasladado a la misma zona en la que está Kaya, algo que no hace más que aumentar la tensión.

Sahin se enfrenta a su padre al descubrir, cuando este le dice que ha entregado a su hija a Kaya, mientras que Ecmel le deja claro que ni él estará con Nare ni permitirá que su hija regrese con Kaya.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Nare pierde al bebé durante la operación y acaba siendo un golpe que lo cambia todo. Oskan no tarda en señalarla, acusándola de haberlo perdido a propósito porque el hijo era de Sahin.

Para sostener su versión, enseña una fotografía de ambos abrazados, mientras que Sadakat se vuelve contra su hija y se niega a escuchar cualquier tipo de explicación.

Sahin va a verla, mientras que Nare continúa profundamente destrozada. Él trata de convencerla de que deje a Oskan y se vaya con él, pero en ese momento aparece Sadakat y corta la conversación de raíz. Sin darle ningún tipo de opción, obliga a Nare a volver con su marido. Es más, le deja claro que ese va a ser su castigo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Kadir avisa a Cihan que Ecmel no deja de provocar a Kaya, y le advierte de que todo apunta a un ataque inminente. Lo que parecía un plan trazado a conciencia; lo cierto es que no sale como Ecmel esperaba, ni mucho menos.

Cuando sus hombres intentan ir contra Kaya, es el propio Ecmel quien acaba apuñalado por un infiltrado de Cihan, mientras que Mine encuentra el USB con el vídeo que Boran dejó antes de morir, por lo que decide hacer una copia. Sin que nadie lo note, opta por esconder el dispositivo en el bolso de Alya.

La joven acaba viendo el vídeo que Boran grabó antes de morir. En él, puede ver cómo le pide que se case con Cihan y que proteja a su hijo. Se trata de algo que vuelve a cambiar por completo su manera de ver la situación, como no podía ser de otra manera.

No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.