En tierra lejana, con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, observamos cómo la tensión en la mansión da un giro radical cuando la joven que había sido llevada allí para tener un hijo con Cihan pide ayuda a Alya. Antes de que su familia se la lleve a la fuerza, le entrega una nota en la que le hace saber que su vida corre peligro.

Lejos de que todo quede ahí, Nare trata de poner distancia con Sahin y le pide que no vuelva a buscarla. A pesar de todo, la tensión en su matrimonio aumenta considerablemente. Hasta tal punto que acaba teniendo una fuerte discusión con Ozkan, su marido, a raíz de la fotografía que recibió de ambos abrazados. Poco después, no solamente se empieza a encontrar mal, sino que termina desplomándose en su casa. El caso de Kaya se complica considerablemente, puesto que Sedat, el chico que recibió el disparo, ha decidido declarar ante la policía que fue él quien lo disparó. Por lo tanto, la situación se agrava. Finalmente, Kaya es enviado a prisión, por lo que Sadakat presiona a Cihan para sacarlo de ese lugar a la mayor brevedad posible.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 13 de abril?

De esta manera tan concreta, vamos a ver cómo, en prisión, Ecmel es trasladado a la misma zona en la que se encuentra Kaya, por lo que la tensión aumenta considerablemente. Kadir, por su parte, opta por «secuestrar» a Pakize para que le arresten y pueda ir a la cárcel con Kaya. Es la única manera que encuentran para tratar de protegerle desde dentro.

Sahin decide enfrentarse a su padre después de que este confiesa que ha entregado a su hija a Kaya, mientras que Ecmel se mantiene firme. En el hospital, Nare pierde al bebé durante la operación, por lo que Oskan no tarda en señalarla, acusándola de haberlo perdido a propósito, a pesar de que el hijo era de Sahin.

Sadakat se vuelve contra su hija, mientras que Nare está completamente destrozada con lo sucedido. Tanto es así que es consciente de que todo es consecuencia de su vínculo con Sahin. Él trata de convencerla de que deje a Oskan y se vaya junto a él, pero, en el momento más inoportuno, aparece alguien para evitar que ella dé una respuesta. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.