En tierra lejana, en cuestión de semanas, ha conseguido marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 6 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cihan, tras el disparo, hace todo lo que está en su mano para proteger a Kaya. Es más, le pide que declare que actuó en defensa propia. Demir no tarda en mover ficha, avisando a Ecmel de lo sucedido: presiona a su hijo para que Zerrin declare que fue Kaya quien disparó de forma deliberada. A pesar de que eso suponga ir en contra de su propio padre.

Lejos de que todo quede ahí, Sahin también insiste en que no mienta, por lo que Zerrin queda completamente atrapada entre dos bandos y sin saber muy bien cómo actuar. Nare, por su parte, trata de calmar la situación, asegurando a Sihan que Cihan no va a permitir que pierdan la casa a pesar de los intentos de Sadakat por venderla. El acercamiento entre ambos no pasa desapercibido y Demir aprovecha para fotografiarlos juntos y enviar esas imágenes al marido de Nare. Finalmente, Zerrin declara ante la policía que Kaya no disparó de forma intencionada, por lo que el rumbo del caso cambia de manera radical. Sadakat continúa adelante con su venta sin saber que el comprador, en realidad, es Demir. Cuando Alya lo descubre, avisa a Cihan, que interviene a tiempo para evitarlo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 7 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la tensión en la mansión da un nuevo giro cuando la joven que había sido llevada para tener un hijo con Cihan pide ayuda a Alya. Antes de que su familia se la lleve por la fuerza, entrega una nota en la que hace saber que su vida está corriendo serio peligro.

Alya no duda en seguirlos con el coche, a pesar de que Cihan y uno de los hombres de la familia han decidido ir tras ella. Finalmente, convence a Cihan de que la protejan, pero su decisión solo empeora aún más su vínculo con Sadakat. Nare, por su parte, trata de poner distancia con Sahin, pidiéndole que no vuelva a buscarla.

A pesar de todo, la tensión en su matrimonio va en aumento, hasta tal punto que acaba teniendo una fuerte discusión con Ozkan. Con posterioridad, empieza a encontrarse mal y se desploma en su casa. El caso de Kaya se complica cuando Sedat declara ante la policía que fue él quien disparó, lo que agrava considerablemente la situación. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.