En tierra lejana, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. El pasado martes 31 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera, fueron testigos de cómo la presión dentro de la familia aumenta considerablemente después de que Sadakat insistiera en que Cihan debe darle un nieto. Es más, llegó a plantearle la posibilidad de divorciarse de Alya para asegurar, de algún modo, el futuro de la familia. Todo ello mientras Hassan se ha quedado sin palabras al recibir la orden de desahucio de la casa de Ecmel.

Cuando Fidan descubre que Sadakat ha puesto a la venta la vivienda, no tarda en acudir a la mansión para enfrentarse a ella. Cihan intenta frenar la situación oponiéndose a este movimiento de su madre, lo que provoca que su relación con ella se tense aún más. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra forma, Cihan hace todo lo que está en su mano para adelantarse a los movimientos de Sadakat. Así pues, le anuncia que va a firmar un poder notarial para vender la mansión a Sahin, desafiando por completo su autoridad. En cuanto a Sadakat, parece que no se detiene y da un paso más allá en su estrategia. ¿De qué forma? Llevando a la hija de una familia a la mansión con la firme intención de que tenga un hijo con Cihan. Es evidente que está dispuesta a sustituir a Alya si así fuese necesario.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 6 de abril?

De esta manera tan concreta, vamos a ver cómo Cihan trata de proteger a Kaya tras el disparo. Es más, le pide que declare que actuó en defensa propia. Demir no tarda en mover ficha al avisar a Ecmel, que presiona a su hijo para que Zerrin declare que Kaya disparó de forma deliberada. Sadakat, en cambio, quiere que la joven diga la verdad.

Nare, mientras tanto, trata de calmar la situación y asegura a Sahin que Cihan no va a permitir que pierdan la casa, a pesar de los cada vez más constantes intentos de Sadakat por venderla. El acercamiento entre ambos no pasa desapercibido, hasta tal punto que Demir aprovecha para fotografiarlos juntos y enviar esa imagen al marido de Nare.

Zerrin, finalmente, declara ante la policía que Kaya no disparó de forma intencionada, lo que cambia el rumbo del caso. Sadakat sigue adelante con su venta sin saber que el comprador es Demir. Alya lo descubre y avisa a Cihan, que interviene a tiempo para impedirlo. Al enterarse, Sadakat lo interpreta como una traición, por lo que traza un plan para saciar su sed de venganza. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.