Quién es Daniel Muriel: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos hijos tiene

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos talentos que se han hecho su hueco en el medio. Si hablamos de artistas nacionales y estrellas que han conquistado a todos con su paso por ficciones de éxito, nombres como el de Daniel Muriel no pueden faltar en nuestra lista. El actor comenzó a formar su carrera profesional a finales de los años 90 y, desde entonces, no ha parado de trabajar. Y es que, se le ha podido ver actuando en ficciones para la televisión, el cine y en el teatro. Pero, ¿cuál es el lado más personal y profesional del artista? Realizamos un breve repaso.

La carrera profesional de Daniel Muriel

Nacido el 11 de mayo de 1977 en Valladolid, Daniel Ángel Muriel Martín es un actor que es conocido por sus trabajos interpretativos. Se graduó en Arte Dramático por la RESAD y fue entonces cuando, poco a poco, comenzó a hacerse un hueco en el medio artístico. Su primer proyecto televisivo fue Noche de fiesta, formato de RTVE donde estuvo presente en más de 100 capítulos.

Tras ello, las apariciones de Daniel Muriel fueron esporádicas en sus siguientes trabajos, pero no fue hasta el 2007, cuando lo ficharon para Escenas de matrimonio, que alcanzó el éxito y la popularidad. Y es que trabajó en la serie de Mediaset España hasta el 2009, sumando un total de 465 episodios. Tras ello, el público ha podido ver al actor en producciones como Raphael, La que se avecina, Seis hermanas, Velvet Colección, entre otros. Asimismo, sus últimos trabajos de máxima presencia han sido Servir y proteger y Amar es para siempre.

Por otro lado, también se le ha podido ver en largometrajes como 8 citas, Seis puntos sobre Emma, Como la espuma, Hotel Bitcoin y, más recientemente, Pídeme lo que quieras. Luego, sobre bambalinas, ha formado parte de importantes obras como La importancia de llamarse Ernesto, Toc toc, el musical Cabaret y Las Heridas del Viento. Una carrera interpretativa absolutamente espectacular que no para de crecer.

El lado más personal de Daniel Muriel

En redes sociales, Daniel Muriel intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, el actor acumula más de 58.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que el artista tuvo un par de relaciones previas a la que tiene actualmente, pero se casó con Candela Serrat, a quien conoció mientras trabajaba en Seis hermanas, en 2019. La pareja apostó por casarse, tras varios años de relación, y ha dado la bienvenida al mundo a dos hijos en común.