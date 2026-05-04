Una soltera de ‘First Dates’ estalla por la actitud de su cita: «Me mira más ‘las lolas’»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los indispensables de Cuatro, pues cada vez son más los espectadores que se animan a ver el formato. Una aventura que ha sumado, recientemente, 10 años en emisión y que, esta semana, nos ha presentado a comensales como Javier. El soltero se presentó como un hombre que se dedica a la hostelería y tiene muchas ganas de volver a enamorarse. Y es que ha confesado ser un fiel seguidor del amor.

No se declara una persona intensa, pero bien es cierto que le han llegado a decir que es «demasiado cariñoso». Teniendo en cuenta su historia y sus requisitos, la organización le presentó a Ana. La soltera, de 50 años, también se dedica al mundo de la hostelería y es originaria de Cataluña. Un buen comienzo para ambos solteros. Pues, a priori, ya tenían muchas cosas en común. Pero, la participante tuvo claro desde el primer vistazo que él no era el hombre de su vida. Javier, por su parte, la observó muy bien.

Javier observa mucho a su cita de ‘First Dates’: «Le hacía juego con el bolso»

«Es muy guapa, me he fijado bastante en ella, en su vestido; es rubia. Me suelo fijar mucho en los zapatos, granates, que le hacían juego con el bolso», comentó en uno de los totales. A pesar de todo, la soltera ha querido continuar con la velada. Por ello, los participantes se trasladaron hasta una mesa en el restaurante de First Dates.

Los participantes hablaron amena­mente y abordaron diversos temas para descubrir si el feeling podría nacer en ellos, pero Javier se excedió de observador. Pues, Ana se sintió muy incómoda con lo mucho que miraba cierta parte de su cuerpo. «He visto que me mira las tetas. A los ojos me ha mirado de vez en cuando. Me mira más ‘las lolas’», comentó ella en privado. Un detalle que a ella le disgustó mucho y por lo que se mostró molesta.

La decisión final de ‘First Dates’

La cita avanzó, pero cuando llegó la hora de la decisión final, las cartas se pusieron sobre la mesa. Por su parte, Javier ha sido claro y ha confesado que le encantaría seguir conociendo a Ana en una segunda cita. Pues, se quedó encantado con ella en todos los aspectos. Sin embargo, la soltera arrancó sus ilusiones de cuajo. «No me gustaría porque me gustan las personas un poquito más altas y cuando hemos bailado…», le dijo. Pequeños detalles con los que se intentó justificar. Pero, desde el primer momento, ella ya sabía que no tendrían un futuro fuera de First Dates.