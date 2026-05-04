La otra cara de ‘La Velada del Año’: el dineral que perdió Marina Rivers por su participación

Este próximo mes de julio, Sevilla volverá a convertirse en el escenario principal de La Velada del Año. El popular encuentro deportivo, organizado por Ibai Llanos, se ha consagrado como uno de los actos anuales más esperados y que más asistentes reúne siempre. Pues, el público tiene la oportunidad de ver sobre el ring a populares rostros de las redes sociales batiéndose en duelo. Una batalla donde no hay espacio para la piedad y en la que solamente puede ganar el mejor. Una experiencia arrolladora que Marina Rivers no olvidará.

Como bien saben los seguidores de La Velada del Año, la creadora de contenido se presentó en el 2023. Una batalla donde se enfrentó a Samy Rivers y en la que se convirtió en la flamante ganadora, pero llegar a la victoria no fue un camino fácil. Pues, además de los meses de preparación física, tuvo que gastar bastante dinero. Y es que, recientemente, la creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores en redes sociales y ha contado que llegó a gastar 7000 euros. Todo ello sumado al hecho de que perdió una importante campaña publicitaria por conflictos de las redes sociales.

Marina Rivers se sincera sobre ‘La Velada del Año’: «La preparación, los fisios, todo es carísimo»

«Perdí muchísimo dinero en La Velada del Año», comienza explicando la joven. «No puedo decir cuánto me pagaron, pero yo me gasté 7.000 euros en entradas. Casi la mitad», agrega. Unas palabras con las que ha dejado caer que su caché podría haber estado entre los 15.000 o 20.000 euros. Teniendo esto en cuenta, ha explicado por qué se gastó tanto dinero.

«Yo quería invitar a todo el mundo. Yo invité a 70 personas», recuerda. «Ese día era el día para disfrutar con mi gente», agrega. Pues, invitó a todos sus familiares y amigos a ver La Velada del Año. Y es que, de alguna manera, quería sentirse arropada por los suyos. Pero, lejos de quedar aquí, la influencer ha contado que se gastó mucho dinero en profesionales.

«La preparación, los fisios, todo es carísimo», indica. Además, ha contado que, debido al pique que había entre los fans españoles y los mexicanos, pues su contrincante era mexicana, la situación se le complicó un poco. «Se me cayó una campaña por la oleada de hate (odio) que me cayó de todos los mexicanos», confiesa. Y es que, los mexicanos no tenían reparos en atacarla y desprestigiarla. Siempre deseándole lo peor. «Me insultaban todos los días», recuerda.

«Se me cayó una campaña super tocha. Perdí tantísimo dinero por todo el hate de alrededor», indica. Marina Rivers no revela el tipo de campaña publicitaria que tenía entre manos o el dinero que se había barajado, pero su expresión de absoluta lástima refleja que el pago era mucho mayor que lo que llegó a ganar por participar en La Velada del Año.