El dineral que ha recaudado ‘El diablo viste de Prada 2’: ¿ha superado a Michael Jackson?

Después de un fin de semana largo, con tres días gracias al festivo del día 1 de mayo, los cines se han llenado de espectadores. La película que ha centrado las miradas en estos días ha sido El diablo viste de Prada 2, la segunda parte de la cinta que en el año 2006 adaptó la novela del mismo título y que contaba la particular forma de trabajar de Anna Wintour, la jefa absoluta de la revista Vogue y de la gala MET. Esta película ha tenido que pelear contra Michael, el biopic de Michael Jackson, que se estrenó el pasado 24 de abril y que ya barrió en su primer fin de semana. Esta segunda semana la vida del artista ha vuelto a ganar, aunque ha tenido a la película que ya es un icono de la moda como gran rival.

Ambas han sido las que han dominado la recaudación en taquilla y las únicas en pasar del millón de euros en estos días, aunque han tenido la ventaja de contar con el viernes como día fuerte debido a ser festivo. Según datos de Comscore, Michael ha conseguido más de 4 millones de taquila desde el día 1 y hasta el 3 de mayo. El mal tiempo en muchos lugares de España ha llevado a que los planes de amigos y familia terminasen en salas de cine al resguardo de la lluvia. El diablo viste de Prada 2 ha debutado en cines en España por encima de los tres millones de euros, datos a los que nos estamos acostumbrando a hablar en un 2026 que va camino de récord. Muchos de esos espectadores seguro que se han llevado los palomiteros y obsequios que tiene para los fans de la película.

Super Mario Galaxy, de la que te contamos en Happy FM la locura que desataron sus palomiteros de Yoshi, mantiene el tipo cuando se cumple un mes de su estreno y logra recaudar más de 900.000 euros, una bajada lógica después de recaudar en semanas anteriores también cantidades astronómicas.

En el top cinco de películas más taquilleras del fin de semana se cuela La familia Benetón + 2 con más de 400.000 euros de recaudación. Torrente presidente, que baja, pero se mantiene en el top 7 todavía, sumando así más dinero a su gran taquilla.

Así queda el top 5 del fin de semana del 1 al 3 de mayo de 2026:

‘Michael’: 4.260.000 € ‘El Diablo Viste de Prada 2’: 3.300.000 € ‘Super Mario Galaxy. La Película’: 957.000 € ‘La Momia’: 458.000 € ‘La familia Benetón 2’: 414.000 €

‘El diablo viste de Prada’ gana a Michael una sola noche

Según Comscore, la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway sí ganó en la noche del jueves 30 de abril, la primera en la que los espectadores pudieron ir al cine en masa en este fin de semana largo. Ahí sí que se alzó en el primer puesto y dejó a Michael en segundo puesto.

Super Mario barre en la taquilla del mes de abril de 2026

La adaptación del mítico videojuego se eleva hasta los casi 18 millones de euros de recaudación en abril. A diez millones deja a Michael Jackson con su biopic, mientras que Proyecto Salvación y Torrente logran pasar de los cinco millones.

‘Super Mario Galaxy’: 17.9 M € Michael’: 7.5 M ‘Proyecto Salvación’: 5.6 M €’ ‘Torrente presidente’: 5.2 M €» ‘La Momia’: 2.2 M €

Los motivos de un año que va para récord de asistencia

Según los datos de Comscore, en los primeros cuatro meses del año la asistencia a los cines españoles ha sido 40% superior a la del mismo periodo de 2025. A esto han ayudado estrenos como Torrente, Aída y vuelta, Hoppers, Amarga Navidad (de Pedro Almodóvar) y las ya mencionadas Super Mario y Michael.

Además de estos fenómenos cinematográficos, hay un importante repunte por vivir experiencias reales. Tras el boom de plataformas digitales y redes sociales (TikTok, Instagram, Twitch, Prime Video y Netflix) por la pandemia, el público quiere vivir momentos fuera de la pantalla. Es por eso que los cines y los teatros se están llenando.

Además, muchos de los podcast e influencers que han comenzado a triunfar en la red también están sabiendo aprovechar este fenómeno, comenzando a realizar grabaciones con público y llevando a teatros y monólogos lo que enseñan en las redes.