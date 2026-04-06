‘Super Mario Galaxy: La Película’: ¿hay escena postcréditos?

El mes de abril ha llegado pisando fuerte a las salas de cine. Después de tres años de larga espera, los fans del universo de Super Mario han sido testigos del estreno de la nueva película. Presentada bajo el título de Super Mario Galaxy: La Película, el público está teniendo la oportunidad de volver a ver en la gran pantalla a los icónicos personajes de los videojuegos. Una nueva aventura donde los fontaneros más famosos del mundo se enfrentan a una nueva amenaza. Después de derrotar a Bowser, y junto a Peach y Toad, los protagonistas intentan salvar el mundo. Pero, para ello, tendrán que ir mucho más lejos.

La aventura continúa en la galaxia y, por el camino, aparecerán personajes muy icónicos de la saga. No avanzamos más el contenido de esta nueva trama para no hacer spoilers, pero lo que sí queremos avisar es que Super Mario Galaxy: La Película tiene dos escenas postcréditos. Y es que, como es bien sabido por el público, el incluir este tipo de escenas extras tras el final de la película está siendo una iniciativa muy habitual en las producciones. Un movimiento que podría decirse que comenzó a popularizar la factoría de Marvel y que ha sido adoptado por muchos largometrajes.

Este pequeño detalle de añadir escenas postcréditos siempre es recibido con los brazos abiertos por parte del espectador. Pues, nunca deja indiferente a nadie. En el caso de Super Mario Galaxy: La Película, tampoco. Por lo tanto, aunque no abordaremos la trama de la película, sí narraremos lo que se puede ver en estas escenas y si merece la pena esperar hasta el final.

¿Qué ocurre en las escenas postcréditos de ‘Super Mario Galaxy: La Película’?

En la primera escena, el espectador tiene la oportunidad de ver al temido Bowser y a su hijo, Bowser Jr, en la prisión de alta seguridad. Pues, ambos villanos volvieron a hacer de las suyas con el objetivo de apoderarse del mundo. Encarcelados, se sienten aterrados por la presencia de la estrella Lumalee. Para el que no la recuerde, este personaje apareció en la primera película y conquistó a todos por su particular personalidad pesimista.

De esta manera, se puede ver a la estrella azul ejerciendo de agente de seguridad. Pero, dadas las circunstancias, es gracioso ver cómo los villanos más malvados sienten temor por la pequeña estrella. Una escena postcréditos que ha sido bien recibida por los fans, pues este personaje se convirtió en uno de los más queridos de la primera película y en la secuela no aparece hasta el final.

Lejos de concluir aquí, las sorpresas continúan. De esta manera, en la segunda escena postcréditos los fans han podido ver, por primera vez en la gran pantalla, a Daisy. La icónica princesa del vestido naranja aparece como la salvadora de un nuevo robo. Aplicando un poco de violencia y dejando de lado su carácter diplomático, la chica le devuelve sus pertenencias a Tronquito. Con este movimiento, ha quedado claro que en la próxima película de Super Mario, si le dan luz verde, podremos ver ya a la querida princesa.