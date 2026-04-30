La miniserie adictiva de Netflix en la que un rehén morirá si se alcanzan las 5 millones de visualizaciones

Si estás buscando para estos días de descanso una serie verdaderamente adictiva, no te puedes perder en la plataforma de streaming Netflix Clickbait Un brillante thriller creado por Tony Ayres y Christian White que se estrenó en 2021 y cuenta con solo una temporada de 8 episodios. Esta original serie empieza con la desaparición de Nick Brewer, un padre de familia normal y corriente, después de que se haya difundido un vídeo en que él aparece sosteniendo un mensaje en el que se indica que este hombre morirá cuando el vídeo alcance las cinco millones de visualizaciones. Un comienzo verdaderamente brillante que logra que los espectadores se enganchen a la trama de esta serie. Clickbait se sumerge en el lado más oscuro de Internet y los conflictos que crean las redes sociales.

Los episodios de la serie Clickbait han sido dirigidos por Brad Anderson, Emma Freeman, Ben Young y Laura Besley y esta original serie sorprende por sus episodios cortos que mantienen la intriga en el último momento para que el espectador siga viéndola. Además, destaca porque mantiene un ritmo muy ágil y por la brillante interpretación de sus protagonistas. Una serie perfecta para los amantes de las series de intriga, suspense y misterio cuya trama está relacionada con la tecnología y las consecuencias del uso indebido de las redes sociales. Clickbait fue en su estreno en Netflix una de las más vistas y se puso a la cabeza del Top10 de Netflix en más de 20 países.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Clickbait?

Nick Brewer, un padre de familia que trabaja como fisioterapeuta en la universidad, desaparece y su familia le ve en un video que se difunde online ensangrentado y con un extraño cartel en el que pone lo siguiente: «A las 5 millones de visualizaciones moriré» ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Por qué difunde este extraño vídeo?

A partir de ahí, la historia se va conociendo como varios personajes están investigando sobre el caso que van desde miembros de su familia como su hermana y su mujer, un periodista sin escrúpulos o Amir, un detective que está empeñado en descubrir qué hay detrás de este extraño secuestro.

Su familia tras ver el vídeo decide descubrir quién lo ha grabado y qué está pasando. Poco a poco se van enterando de que trata de una especie de juego online y que tienen poco tiempo para descubrir quién está detrás. Al mismo tiempo, Amir, un detective comienza a investigar el caso y también se da cuenta de que no es solo una desaparición, sino que detrás hay algo oscuro y complejo.

Uno de sus puntos fuertes es que la historia se va contando desde varios puntos de vista y se añaden, además subtramas que complican el caso. Una serie que intenta hablar de temas complejos y muy actuales como la manipulación en las redes sociales, los conflictos de la identidad digital y un fenómeno denominado catfishing que consiste en crear una identidad falsa mediante fotos o información de terceros para estafar económicamente o de otras formas a otra.

El reparto de este thriller

La serie Clickbair está protagonizada por el actor Adrian Grenier que da vida a Nick Brewer, el hombre que ha sido secuestrado. También destacan en esta serie las actrices Zoe Kazan que interpreta el papel de Pia Brewer, la hermana del hombre secuestrado que quiere encontrar respuestas y Betty Gabriel a Sophie Brewer, que quiere mantener a su familia unida a pesar de esta situación tan desagradable.

También en esta original ficción tiene un papel de peso los actores Phoenix Raei como Roshan Amir, un detective del Departamento de Policía de Oakland que tiene que investigar la extraña desaparición de Nick. Además, sorprenden las interpretaciones de los actores Abraham Lim (The Boys) como Ben Park, Jessie Collins (Revolution) como Emma Beesley y Ian Meadows como Matt Aldin.

En el reparto también están los actores Steve Mouzakis (Prison Break)

como Zach De Luca, Daniel Henshall como Simon Oxley, Motell Foster como Curtis Hamilton, Jaylin Fletcher como Kai Brewer y Cameron Engels como Ethan Brewer, entre otros.

En suma, la serie Clickbait es una ficción que mantiene el misterio y la tensión desde el primer momento y que tiene la habilidad de enganchar a los espectadores con su original trama y su ágil rimo. Además, esta serie sorprende por su inesperado final, que por supuesto no vamos a desvelar, pero que deja al espectador totalmente alucinado.

Si te gustan este tipo de series de misterio y suspense, no te perder otras que están disponibles en la actualidad en las plataformas de streaming como Un revés inesperado, lo último que me dijo, Mare of Easttown, Too close o Big Little Lies, entre otras muchas.