Netflix retrasa su película más ambiciosa para arrasar en cines y conquistar el género de la fantasía

Dada su naturaleza de blockbuster era previsible que tarde o temprano sufriese un primer retraso. Pero a veces es necesario dar un paso atrás para poder enfocar mejor la que es con diferencia la novedad cinematográfica más ambiciosa de Netflix: reiniciar el universo de Las crónicas de Narnia con una proyección en cines nunca antes vista por parte de la plataforma. El filme dirigido por Greta Gerwig se ha pospuesto de 2026 a 2027, aunque para los amantes de la experiencia en salas, esto es realmente una buena noticia. Porque dicha postergación va de la mano de un tiempo en la cartelera mucho mayor y de su triunfo en la taquilla depende en gran medida el futuro de la política de estrenos de la infraestructura del streaming global.

La adaptación de la directora de Barbie (2023) lleva por título oficial Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago y, ahora por lo que sabemos, llegará a los cines de todo el mundo en el formato IMAX el 12 de febrero de 2027. Después, 22 días después, el filme aterrizará de forma exclusiva en el catálogo de la «gran N roja» el 2 de abril.

La idea original era la de programar un estreno para el Día de Acción de Gracias, generando una proyección hacia el abanico de contenidos del servicio de streaming pensado para el mercado navideño. Unas fechas ideales que poseen, por norma general, un buen tráfico de audiencias y espectadores. Sin embargo, la festividad norteamericana habría exigido un nivel de competencia con las pantallas IMAX demasiado agresivo, teniendo en cuenta la llegada de dos esperados transatlánticos de la ficción como son Dune: Parte 3 y Vengadores: Doomsday. Con la decisión de Netflix de aplazar el reinicio de Las crónicas de Narnia, la cinta se aleja así del enfrentamiento directo con dichas superproducciones, pero igualmente la aparta de la carrera de los Oscar del próximo año.

Netflix retrasa su adaptación de ‘Las crónicas de Narnia’

Los pases de El sobrino del mago en el patio de butacas serán claves para la estrategia futura de Netflix de cara a su política de estrenos. Si el reboot no es rentable, se cerciorará su postura anticines. Si en cambio brilla en la recaudación, la major californiana podría comenzar a dar manga ancha a aquellas producciones dignas de funcionar como un evento cinematográfico en el calendario.

Según The Sunday Times, en 2018 el estudio se gastó casi 250 millones de dólares sólo en los derechos de las novelas de C.S.Lewis, y para sus dos primeros largometrajes, el proyecto habría contado con otros 200 millones extra de presupuesto. Con semejantes números, no es de extrañar que la empresa dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters no busque paliar financieramente la inversión con el reclamo e incremento de la venta de tickets en el gigantesco formato del IMAX.

¿Quién aparecerá en ‘El sobrino del mago’?

Con un guion coescrito entre Gerwig y Matthew Aldrich (Coco), El sobrino del mago combinará un elenco con estrellas consagradas como Emma Mackey (Sex Education) y Carey Mulligan (Drive) y Daniel Craig (Sin tiempo para morir), con jóvenes intérpretes todavía un tanto desconocidos. Ahí están David McKenna (El señor de las moscas), Ava Jager (Los amos del aire) y la debutante Beatrice Campbell, entre otros.