‘The White Lotus 4’ ya tiene a una oscarizada sustituta tras la salida de Helena Bonham Carter

Nació como un proyecto plausible dentro de las condiciones restrictivas de la pandemia y ahora, tras su éxito, la ficción antológica creada por Mike White se encuentra grabando su cuarta temporada. Sin embargo, tras sólo una semana de rodaje, la serie ha sido noticia por el abandono de Helena Bonham Carter. La estrella de producciones como El discurso del rey (2010) o El club de la lucha (1999) ha abandonado la filmación por «diferencias creativas» pero, por suerte, The White Lotus 4 ha fichado a una gran estrella para suplir a la británica: Laura Dern.

Ambientada en un hotel de lujo de Francia, The White Lotus 4 ha tenido que ralentizar su plan de trabajo mientras White escribe y desarrolla un personaje completamente nuevo para Laura Dern. El showrunner y la actriz mantienen una gran amistad desde El año del perro (2007), el debut como director del realizador, y juntos crearon la serie Iluminada (2011) para HBO. El rol de Bonham Carter no ha cuajado como se esperaba en las dinámicas del set y, por ello, el talento del escritor para crear un papel específico para la ocasión se junta con el reclamo de una intérprete con más de 40 años de carrera y un premio Oscar en su vitrina.

‘The White Lotus 4’ ficha a Laura Dern

A pesar de que The White Lotus 4 será el estreno oficial de Laura Dern dentro de esta sátira que explora las miserias de las clases pudientes del enclave vacacional, en realidad la actriz de Jurassic Park (1993) tiene un cameo de voz no acreditado en la segunda temporada, haciendo de la ex mujer del personaje encarnado por Michael Imperioli, Dominic Di Grasso.

Tras el triunfo en los Emmy de la primera temporada, The White Lotus no ha parado de ganar adeptos. Aunque la anterior ronda de episodios ubicada en Tailandia se fue de vacío en el circuito de premios.

Los nuevos capítulos nos pondrán en la piel de un nuevo grupo de huéspedes y empleados durante la caótica semana del Festival de Cine de Cannes. Dern se suma a un elenco que vuelve a concentrar un casting repleto de caras conocidas: Vicent Cassel, Caleb Jonte Edwards, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina, Kumail Nanjiani y Ari Graynor, entre otros.

‘THE WHITE LOTUS’ Season 4 is officially in production. pic.twitter.com/6orajgIkrN — Film Updates (@FilmUpdates) April 15, 2026

En esta ocasión, los dos hoteles reales que se utilizarán serán el del Airelles Château de la Messardière de Saint-Tropez y el Hôtel Martinez de Cannes.

¿Cuándo se estrenará?

Se espera que The White Lotus 4 vuelva a tener 8 episodios. Sin todavía una fecha de estreno oficial, lo más probable es que la ficción llegue a la plataforma de HBO Max al comienzo de 2027.