El homenaje secreto a Angus Cloud en ‘Euphoria’: la frase y el rostro de Zendaya lo dicen todo

A pesar de su fallecimiento en 2023, Angus Cloud siempre permanecerá vivo en la memoria de los fans de Euphoria. Tras dos temporadas encarnando a Fez, el entrañable y leal traficante de la serie creada por Sam Levinson, el desarrollo argumental de la tercera temporada ha decidido «mantenerlo vivo» en dicho universo a través de comentarios de diferentes personajes y con un mensaje ciertamente especial pronunciado en el reciente tercer episodio lanzado por HBO Max. Una conversación telefónica donde Rue (Zendaya) habla con el rol de Cloud en un diálogo a priori sin importancia, pero que esconde un encriptado y sentido homenaje al actor.

En el episodio final de la segunda temporada, el arco narrativo de Fez terminaba con la policía entrando en su casa, saliendo este herido en medio de un tiroteo en el que Ashtray (Javon Walton), su hermano adoptivo, terminaba tiroteado. Por culpa de su temprana y trágica ausencia, Angus Cloud no pudo aparecer en la tardía nueva season de la ficción. Sin embargo, Levinson y su equipo han decidido que el bondadoso camello aparezca mencionado– por el momento– en dos ocasiones, explicando que su actual paradero es el de una cárcel federal donde cumple una sentencia de 30 años.

Angus Cloud «sigue vivo» en la tercera temporada de ‘Euphoria’

Promocionando el estreno de lo que parece un epílogo definitivo de la serie, Levinson ya avisó sobre cómo Angus Cloud iba a estar presente en la tercera temporada de Euphoria. «No pude mantenerlo vivo en la vida real, pero sí en la serie», explicaba el showrunner en una emotiva entrevista.

En el primer capítulo, Rue le pide a Lexi (Maude Apatow) que llame a Fez. Alimentando de esta forma y manteniendo el celebrado arco romántico entre ella y el personaje de Cloud. No obstante, el momento más especial se vivió ayer, con la emisión del 03×03: La balada del paladín. Atención porque se vienen spoilers.

El episodio está centrado en la boda de Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), los cuales viven un enlace nupcial cargado de frivolidad y tensión que desemboca en una turbia escena final con el personaje de Elordi perdiendo el dedo meñique, por culpa de sus deudas económicas. Al mismo tiempo, la protagonista intenta retomar su relación con Jules (Hunter Schafer), quien ahora se dedica a ser una sugarbaby.

La balada del paladín va oscureciendo el relato hasta una secuencia final cargada de tensión en la que uno de los matones de Álamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) envenena a Paladin, el preciado loro de Laurie (Martha Kelly).

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Antes de dicho conflicto, Rue mantiene una charla telefónica con Fezco en la que este le revela que va a escaparse de la cárcel haciendo parkour. Una conversación distendida que termina con una frase que es un sentido tributo a Cloud: «Bless, bless, one love. Love you, bro».

El mensaje, cuyo significado literal es «Bendiciones, bendiciones. Un solo amor. Te quiero hermano» es la misma frase que el propio actor escribió en una publicación de su perfil de Instagram, el 12 de septiembre de 2022. Así, una escena sin aparente relevancia se transforma cuando vemos cómo Zendaya parece salirse del personaje un instante, seguramente recordando a su antiguo amigo y compañero de profesión.

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¿Cuántos capítulos le quedan a la serie?

En algún momento tendremos un episodio dedicado a Lexi, donde lo más probable es que Fezco vuelva a ser mencionado. El próximo lunes, Euphoria entrará en el ecuador de la tercera temporada con Kitty Likes to Dance.

In God We Trust será el octavo y último capítulo de la serie, programado para emitirse el 31 de mayo.