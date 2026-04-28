No todo fue bueno en ‘Euphoria’ para Rosalía: los duros efectos del ‘pole dance’ en su cuerpo

Pese al buen resultado en pantalla y lo satisfecha que ha quedado Rosalía con su participación en Euphoria (HBO Max), no todo ha sido un camino de rosas tras las cámaras. La cantante ha debutado en la interpretación en la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya -donde no es la única española-, y su trabajo en el set de rodaje ha llegado a ser «humillante», según sus propias palabras.

Rosalía aparece por primera vez en la serie en el segundo capítulo de esta tercera temporada (2×03), y su personaje también interviene en el tercer episodio, aunque sin necesidad de abrir la boca. La artista catalana interpreta a la stripper Magick.

La escena de Rosalía, una de las primeras, ayuda a dar celeridad al ritmo del capítulo de Euphoria desde su arranque. Con el collarín (ornamentado) puesto, la cantante se lanza a hacer una demostración de pole dance para los clientes de club Silver Slipper. El personaje de Magick inyecta así una dosis de espectacularidad sin necesidad de mostrarse excesivamente acrobática, y con algunas pinceladas de twerking. Además, no puede culminar mejor en pantalla: con un plano a cámara lenta en el que los billetes vuelan alrededor de Rosalía.

Rosalía ha desvelado, tras la emisión del tercer capítulo de Euphoria, qué pruebas tuvo que hacer para conseguir el papel, con fotos del casting desarrollado en inglés. Entre los retos a superar estaba el de aprender pole dance (baile en barra). La preparación de las audiciones le pasó factura. Por eso, ha aprovechado para subrayar la dureza de esta disciplina. «Mis dieces a todas las personas que practican pole dance regularmente, el proceso no pudo ser más humbling».

«Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas», ha contado Rosalía junto a una imagen de su expresión (que incluye unos ojos vidriosos) cuando supo que había sido la escogida: «Ésta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés».

La cantante tuvo poco más de un día para perfeccionar todos los pasos, y ese ritmo atropellado fue el que le dejó secuelas físicas: «Tuve que aprenderme una coreo en menos de 48 horas y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps». Las imágenes dan fe de los cardenales en el cuerpo de la artista.

En cuanto al collarín de su personaje, aparentemente responde a un asunto de guion para dar un toque diferente al personaje. De hecho, en el capítulo anterior -donde pronuncia algunas palabras en castellano- se niega a quitárselo cuando discute con su jefe por si hay algún detective camuflado en el club y pierde la indemnización que está cobrando.

Ésta es la primera temporada de Euphoria en la que aparece Rosalía, pero no la primera vez que se le escucha en la serie de HBO Max. Hizo un tema para la anterior con Billie Eilish, para el capítulo especial de Jules (Hunter Schafer), que junto al episodio especial de la protagonista, Rue, sirvió de puente entre la primera y segunda temporada. La introducción de la canción, Lo vas a olvidar, también dio pie a que circularan rumores que vinculaban a Rosalía con Schafer, y señalaban un tonteo entre ambas.